Aumente a Conformidade com o Gerador de Vídeos Explicativos de Políticas Internas

Melhore a compreensão das políticas e o engajamento no treinamento de funcionários para profissionais de RH com vídeos dinâmicos apresentando geração de narração.

Crie um vídeo explicativo de 1 minuto sobre políticas internas para profissionais de RH, apresentando novos contratados à política de licenças da empresa, com um avatar de IA profissional entregando informações claras e concisas com uma narração confiante, utilizando os avatares de IA da HeyGen para uma apresentação consistente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 90 segundos para equipes de comunicação interna, simplificando a complexa política de 'Trabalho de Qualquer Lugar' para todos os funcionários, usando uma abordagem visual envolvente em estilo infográfico e um tom amigável gerado via Texto-para-vídeo a partir do roteiro, garantindo clareza com legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo abrangente de 2 minutos direcionado a Oficiais de Conformidade e todos os funcionários, detalhando políticas cruciais de Cibersegurança e Privacidade, apresentado com visuais confiáveis, transições dinâmicas e música de fundo profissional proveniente da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, aproveitando modelos prontos para uso para rápida implementação durante a integração de funcionários.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de atualização de políticas da empresa visualmente atraente de 45 segundos para equipes de marketing e RH, destacando as recentes alterações na política de reembolso de despesas, mantendo diretrizes de marca consistentes ao longo do vídeo com gráficos modernos e elegantes e uma narração energética, garantindo uma apresentação perfeita em todas as plataformas utilizando os controles de Branding da HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Explicativos de Políticas Internas

Transforme políticas complexas da empresa em vídeos explicativos claros e envolventes sem esforço, garantindo que sua equipe compreenda e cumpra as diretrizes principais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Política
Comece colando o texto da sua política. O gerador usará algoritmos avançados para converter seu conteúdo escrito em um roteiro de vídeo conciso, pronto para produção usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Você pode personalizar a aparência deles para corresponder às diretrizes da sua empresa.
3
Step 3
Adicione Narração e Legendas
Enriqueça seu vídeo com geração de narração profissional a partir do seu roteiro, garantindo uma narração clara e consistente para suas explicações de políticas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Explicativo Final
Prepare seu vídeo explicativo de política para várias plataformas internas utilizando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto. Isso garante que seu vídeo fique perfeito onde quer que seja compartilhado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Detalhes Complexos de Políticas

.

Transforme políticas complexas da empresa em vídeos explicativos de IA fáceis de entender, melhorando a clareza para os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de políticas internas?

A HeyGen funciona como um avançado "gerador de vídeos de IA" e "gerador de vídeos explicativos de políticas internas". Ela permite que os usuários transformem roteiros de texto em "vídeos explicativos de políticas" profissionais usando "avatares de IA" realistas e "geração de narração" rapidamente, simplificando todo o processo de produção.

A HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos explicativos de políticas com a marca da empresa?

Sim, a HeyGen oferece robustos "controles de Branding" que permitem aos usuários personalizar seus "vídeos explicativos de políticas" com logotipos, cores e fontes da empresa. Isso garante que todos os "vídeos explicativos" mantenham uma identidade de marca consistente, fazendo com que "explicações claras e simples" ressoem melhor com os funcionários.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para garantir explicações de políticas claras e acessíveis?

A HeyGen oferece recursos técnicos essenciais como "legendas automáticas" e "geração de narração" de alta qualidade para tornar as "explicações de políticas" universalmente acessíveis. Combinado com "avatares de IA" expressivos e capacidades de "Texto-para-vídeo a partir do roteiro", garante que "políticas complexas" sejam facilmente compreendidas por todos os funcionários.

Como a HeyGen pode ajudar profissionais de RH e comunicações internas com a implementação de políticas?

Para "profissionais de RH" e equipes de "comunicações internas", a HeyGen simplifica a "integração de funcionários" e a comunicação de "políticas da empresa". Atuando como um eficiente "criador de vídeos explicativos", a HeyGen permite a rápida criação de conteúdo envolvente que garante a "compreensão das políticas" e melhora a conformidade geral.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo