Criador de Vídeos de Orientação Interna: Simplifique a Integração de Funcionários
Otimize a comunicação interna e crie vídeos de integração envolventes para novos contratados com poderosas capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiros.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo instrucional de 45 segundos explicando nossa nova ferramenta de comunicação interna para todos os funcionários. Busque um estilo visual limpo e informativo com um tom útil. Utilize as capacidades de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiros para garantir precisão e aproveite os modelos de vídeo para um visual consistente e com a marca neste vídeo de treinamento essencial.
Produza um vídeo de 60 segundos celebrando as conquistas e marcos recentes da empresa, destinado à orientação interna para aumentar o moral da equipe. O estilo visual deve ser inspirador e dinâmico, com música de fundo motivadora. Garanta legendas nítidas e incorpore visuais diversos da biblioteca de mídia/suporte de estoque para destacar nosso sucesso coletivo.
Desenhe um vídeo de anúncio conciso de 30 segundos para um próximo evento da empresa, direcionado a todos os funcionários atuais. O vídeo deve ter um estilo visual e de áudio moderno e profissional, aproveitando os recursos alimentados por IA para um resultado polido. Empregue o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para garantir a visualização ideal em todas as plataformas internas para este criador de vídeos de orientação interna crítica.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Melhore o Treinamento de Funcionários.
Aumente o engajamento e a retenção para novos contratados e treinamento contínuo de funcionários com conteúdo de vídeo alimentado por IA.
Escale o Aprendizado Interno.
Desenvolva cursos de treinamento interno mais abrangentes e alcance efetivamente todos os funcionários da organização.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de integração de funcionários?
O HeyGen capacita você a criar vídeos de integração e orientação interna envolventes com avatares de IA e conversão de texto-para-vídeo. Isso permite vídeos de boas-vindas personalizados para novos contratados, garantindo comunicação interna consistente.
Qual é o papel dos avatares de IA na integração virtual?
Os avatares de IA do HeyGen dão vida aos seus vídeos de integração virtual, proporcionando uma face consistente e profissional para o seu conteúdo de treinamento. Você pode aproveitar a geração de narração para articular tópicos complexos de forma clara, tornando a experiência mais envolvente para novos contratados.
O HeyGen é um criador de vídeos de orientação interna eficiente para empresas?
Com certeza. O HeyGen é projetado para ser uma interface intuitiva para empresas, oferecendo modelos de vídeo e conversão de texto-para-vídeo para produzir rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade. Nossos recursos alimentados por IA simplificam todo o processo de criação de conteúdo.
Posso personalizar os vídeos de treinamento criados com o HeyGen?
Sim, o HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa em todos os seus vídeos de comunicação interna. Isso garante que seus vídeos de integração de funcionários mantenham uma identidade de marca profissional e consistente.