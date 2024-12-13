Criador de Vídeos de Orientação Interna: Simplifique a Integração de Funcionários

Otimize a comunicação interna e crie vídeos de integração envolventes para novos contratados com poderosas capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiros.

Crie um vídeo de boas-vindas de 30 segundos para novos contratados, servindo como uma introdução envolvente à cultura e valores da empresa. Este vídeo, direcionado a novos funcionários, deve apresentar um estilo visual acolhedor e profissional com geração de narração clara, utilizando avatares de IA para transmitir mensagens-chave de forma direta e pessoal.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 45 segundos explicando nossa nova ferramenta de comunicação interna para todos os funcionários. Busque um estilo visual limpo e informativo com um tom útil. Utilize as capacidades de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiros para garantir precisão e aproveite os modelos de vídeo para um visual consistente e com a marca neste vídeo de treinamento essencial.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos celebrando as conquistas e marcos recentes da empresa, destinado à orientação interna para aumentar o moral da equipe. O estilo visual deve ser inspirador e dinâmico, com música de fundo motivadora. Garanta legendas nítidas e incorpore visuais diversos da biblioteca de mídia/suporte de estoque para destacar nosso sucesso coletivo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de anúncio conciso de 30 segundos para um próximo evento da empresa, direcionado a todos os funcionários atuais. O vídeo deve ter um estilo visual e de áudio moderno e profissional, aproveitando os recursos alimentados por IA para um resultado polido. Empregue o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para garantir a visualização ideal em todas as plataformas internas para este criador de vídeos de orientação interna crítica.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Orientação Interna

Crie vídeos de orientação interna envolventes e precisos para seus novos contratados com a plataforma intuitiva e alimentada por IA do HeyGen.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece seu vídeo de orientação escolhendo de uma biblioteca diversificada de "modelos de vídeo" profissionais, oferecendo um início rápido para o seu processo criativo.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Avatar de IA
Cole seu roteiro no editor e escolha entre uma variedade de "avatares de IA" para apresentar seu conteúdo, gerando automaticamente uma narração clara.
3
Step 3
Aplique Controles de Marca
Personalize seu vídeo com nossos robustos "controles de marca", permitindo que você incorpore o logotipo e as cores específicas da sua empresa para um visual coeso.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez concluído, "exporte" seus "vídeos de integração de funcionários" personalizados no formato de proporção preferido, prontos para distribuição à sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Integrações Inspiradoras

.

Crie vídeos de boas-vindas motivacionais e peças de comunicação chave para inspirar novos contratados e fomentar uma cultura empresarial positiva.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de integração de funcionários?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de integração e orientação interna envolventes com avatares de IA e conversão de texto-para-vídeo. Isso permite vídeos de boas-vindas personalizados para novos contratados, garantindo comunicação interna consistente.

Qual é o papel dos avatares de IA na integração virtual?

Os avatares de IA do HeyGen dão vida aos seus vídeos de integração virtual, proporcionando uma face consistente e profissional para o seu conteúdo de treinamento. Você pode aproveitar a geração de narração para articular tópicos complexos de forma clara, tornando a experiência mais envolvente para novos contratados.

O HeyGen é um criador de vídeos de orientação interna eficiente para empresas?

Com certeza. O HeyGen é projetado para ser uma interface intuitiva para empresas, oferecendo modelos de vídeo e conversão de texto-para-vídeo para produzir rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade. Nossos recursos alimentados por IA simplificam todo o processo de criação de conteúdo.

Posso personalizar os vídeos de treinamento criados com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa em todos os seus vídeos de comunicação interna. Isso garante que seus vídeos de integração de funcionários mantenham uma identidade de marca profissional e consistente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo