criador de vídeos de integração interna: Integração Rápida e Envolvente

Crie vídeos de integração envolventes e personalizados que aumentam a satisfação e retenção dos funcionários, aproveitando os avançados "avatares de IA".

Crie um vídeo de 1 minuto para novos funcionários, apresentando a cultura da empresa e os passos iniciais para uma integração personalizada. O estilo visual deve ser acolhedor e profissional, com avatares de IA diversos, complementados por uma narração amigável e clara. Utilize os avatares de IA da HeyGen para personalizar as saudações e a geração de narração para uma narração consistente.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo corporativo elegante de 90 segundos, direcionado a equipes de RH, para demonstrar como escalar processos de integração de forma eficiente. O áudio deve contar com música de fundo profissional e legendas claras para acessibilidade. Incorpore os Modelos e cenas da HeyGen para criação rápida e aproveite as Legendas para alcance global.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de 2 minutos projetado para gerentes de departamento criando módulos de treinamento específicos, focando em um tutorial de software complexo usando vídeos animados. A estética deve ser detalhada e instrutiva, com visuais animados envolventes, acompanhados por uma narração calma e explicativa. Garanta o uso do Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro para converter guias escritos em apresentações dinâmicas, aprimoradas pelo suporte da Biblioteca de mídia/estoque para auxílios visuais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de 45 segundos direcionado a candidatos em potencial, destacando uma cultura empresarial positiva para melhorar vídeos de marca empregadora. O estilo visual deve ser inspirador e moderno, com visuais dinâmicos e uma trilha sonora animada. Aproveite o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para otimizar para várias plataformas sociais e utilize a geração de narração para transmitir mensagens-chave de forma sucinta.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração Interna

Crie vídeos de integração envolventes e personalizados para seus novos funcionários de forma rápida e eficiente, garantindo uma introdução perfeita à cultura da sua empresa.

1
Step 1
Selecione um ponto de partida
Escolha a partir de uma rica biblioteca de modelos de vídeo pré-construídos para começar rapidamente a moldar sua mensagem de integração.
2
Step 2
Personalize seu conteúdo
Dê vida ao seu vídeo selecionando um avatar de IA, adicionando narrações e incorporando seus módulos de treinamento específicos.
3
Step 3
Adicione elementos da sua marca
Aplique o logotipo da sua empresa, cores e outros controles de branding para garantir que seus vídeos de integração estejam alinhados com a identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte e distribua amplamente
Exporte facilmente seu vídeo de integração finalizado em várias proporções de aspecto para compartilhamento perfeito em todas as plataformas internas para escalar seus esforços de integração.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultivar Cultura e Motivação Empresarial

.

Crie vídeos envolventes para apresentar valores da empresa, mensagens de liderança e inspirar novos contratados a abraçar a cultura organizacional.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração interna?

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de integração interna utilizando avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo. Este poderoso gerador de vídeos de IA simplifica o processo de produção, permitindo que você transforme rapidamente roteiros em vídeos de integração de funcionários envolventes sem necessidade de habilidades técnicas extensas.

A HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos de integração para novos funcionários?

Com certeza, a HeyGen oferece extensos controles de branding e uma rica biblioteca de mídia para personalizar seus vídeos de integração, garantindo uma experiência altamente personalizada para novos funcionários. Você pode incorporar o logotipo da sua empresa, cores e utilizar vários modelos de vídeo para alinhar com a identidade da sua marca.

Quais recursos impulsionados por IA a HeyGen oferece para escalar a produção de vídeos de integração?

A HeyGen fornece recursos robustos impulsionados por IA, incluindo avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro, que são cruciais para escalar vídeos de integração de forma eficiente. Essas capacidades técnicas permitem uma localização perfeita e rápida implantação de módulos de treinamento em diferentes equipes ou idiomas.

A HeyGen é uma ferramenta de edição fácil de usar para criar vídeos de integração animados?

Sim, a HeyGen é projetada como uma ferramenta de edição fácil de usar, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos animados profissionais para integração com facilidade. Sua interface intuitiva, juntamente com extensos modelos de vídeo, simplifica o processo de produção de conteúdo envolvente para novos contratados sem exigir experiência prévia em edição de vídeo.

