Crie um vídeo de comunicação interna de 60 segundos para todos os funcionários, apresentando um líder da empresa transmitindo atualizações estratégicas importantes. O estilo visual deve ser profissional e refinado, utilizando um tom claro e envolvente, enquanto o áudio permanece formal e tranquilizador. Empregue os avatares de IA da HeyGen para apresentar a mensagem, garantindo uma aparência de vídeo consistente e de alta qualidade, sem a necessidade de filmagens extensas.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos especificamente para novos contratados, detalhando atualizações essenciais de RH e treinamento. O estilo visual e de áudio deve ser amigável, limpo e de fácil compreensão, mantendo uma estética de marca consistente ao longo do vídeo. Aproveite os Templates e cenas personalizáveis da HeyGen para produzir de forma eficiente uma peça informativa e acolhedora de engajamento dos funcionários, garantindo que todas as informações vitais sejam transmitidas de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos sobre cultura e reconhecimento destinado à distribuição em toda a empresa, celebrando as conquistas recentes da equipe. O estilo visual deve ser inspirador e comemorativo, com transições dinâmicas e uma narrativa de áudio calorosa e encorajadora. Use o recurso de geração de narração da HeyGen para criar uma experiência de narrativa envolvente e emocional, aumentando o moral e promovendo um ambiente de trabalho positivo.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de boletim interno de 90 segundos projetado para equipes globais, fornecendo uma atualização sobre um projeto crítico multifuncional. A apresentação visual precisa ser moderna e concisa, com visualização de dados clara quando aplicável, enquanto o áudio permanece informativo e autoritário. Implemente as legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e compreensão clara para todos os espectadores, facilitando a comunicação escalável em diversos contextos linguísticos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Boletim Interno

Crie vídeos de boletim interno envolventes sem esforço para aumentar o engajamento dos funcionários e simplificar suas comunicações internas.

1
Step 1
Selecione um Template
Inicie seu processo de criação selecionando da nossa diversa biblioteca de templates de vídeo projetados para várias comunicações internas.
2
Step 2
Personalize Seu Vídeo
Adapte sua mensagem incorporando elementos da sua marca e escolhendo entre uma variedade de avatares de IA para representar sua mensagem de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Aumente a acessibilidade e compreensão gerando narrações claras para seu roteiro e adicionando legendas automaticamente.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Revise seu vídeo final e, em seguida, exporte-o no formato desejado, utilizando recursos como redimensionamento de proporção e exportações para visualização ideal.

Casos de Uso

Simplifique Atualizações da Empresa

Crie e distribua facilmente notícias essenciais da empresa e atualizações de RH por meio de boletins de vídeo, garantindo amplo alcance e compreensão clara.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de boletins de vídeo para comunicações internas?

A HeyGen atua como um gerador de vídeos de IA, permitindo que você transforme texto em boletins de vídeo envolventes. Isso simplifica as comunicações internas, facilitando o compartilhamento de atualizações e aumentando o engajamento dos funcionários sem a necessidade de edição complexa ou equipamentos.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos alinhados à marca para uso interno?

Com certeza. A HeyGen oferece templates de vídeo personalizáveis e avatares de IA, permitindo que você produza vídeos consistentes e alinhados à marca. Você pode facilmente incorporar os logotipos e cores da sua empresa para manter a identidade da marca em todas as suas comunicações internas.

Quais são os benefícios de usar um gerador de vídeos de IA para comunicações com a equipe?

Utilizar um gerador de vídeos de IA como a HeyGen melhora significativamente as comunicações com a equipe, oferecendo soluções de comunicação escaláveis. Ele fornece automação impulsionada por IA, reduzindo o tempo e os recursos normalmente necessários para a produção de vídeos, tornando-se uma ferramenta fácil de usar para atualizações de RH e treinamento.

Como a HeyGen garante que nossos vídeos de boletim interno sejam acessíveis a todos os funcionários?

A HeyGen suporta a criação de vídeos de boletim interno com recursos como legendas automáticas e narrações multilíngues. Essas capacidades garantem que o conteúdo do seu vídeo seja acessível e compreensível para uma força de trabalho diversificada, aumentando o engajamento geral dos funcionários.

