Imagine um vídeo de 45 segundos para um boletim informativo interno que celebra as conquistas recentes da equipe, projetado para aumentar o engajamento dos funcionários em toda a empresa. Este vídeo deve apresentar um estilo visual animado e profissional com gráficos brilhantes e positivos e um tom de áudio amigável e encorajador, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar atualizações importantes de forma consistente.

Gerar Vídeo