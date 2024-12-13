Desenvolva um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a gerentes de TI e líderes de comunicação, mostrando como nosso gerador de notícias internas, uma ferramenta movida por IA, simplifica os anúncios corporativos. O estilo visual deve ser limpo e moderno, destacando elementos da interface, acompanhado por uma narração profissional e tranquilizadora. Utilize a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para produzir o conteúdo de forma eficiente, demonstrando a competência técnica da ferramenta.

Gerar Vídeo