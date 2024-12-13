Aumente o Engajamento com um Gerador de Vídeos de Mensagens Internas

Simplifique a comunicação interna e envolva os funcionários mais rapidamente usando avatares de AI.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um módulo de integração envolvente de 1,5 minuto para todos os novos contratados, projetado para recebê-los e apresentar os valores centrais da empresa. O vídeo deve ter uma estética visual amigável e de apoio e uma voz calorosa e convidativa, aproveitando os avatares de AI da HeyGen para apresentar informações-chave e usando a geração de narração para um toque pessoal, tornando o treinamento interno eficaz e acessível.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 1 minuto de anúncio para toda a empresa, celebrando um marco recente. O estilo visual e de áudio deve ser animado, profissional e inspirador, garantindo uma comunicação interna eficiente. Incorpore os Modelos e cenas pré-desenhados da HeyGen e complemente com suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante para entregar uma mensagem impactante e memorável.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de 1,5 minuto de demonstração de recursos de produto interno direcionado às equipes de vendas e marketing, destacando as novas capacidades do "Editor de Vídeo". Empregue um estilo visual dinâmico e elegante com uma voz energética que demonstre claramente a funcionalidade. Garanta que o vídeo comunique efetivamente o valor do Criador de Vídeos de Comunicação Interna utilizando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para pré-visualizações específicas de plataforma e integrando visuais relevantes da biblioteca de mídia/estoque.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Mensagens Internas

Transforme facilmente suas comunicações internas em vídeos envolventes, promovendo conexão e clareza entre seus funcionários.

1
Step 1
Cole seu Roteiro
Comece inserindo sua mensagem para utilizar nossa poderosa capacidade de Texto para Vídeo a partir de um roteiro. Isso converte rapidamente seu texto em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione seus Visuais
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de AI profissionais e modelos de cena que melhor representam sua mensagem. Personalize ainda mais para garantir que seu vídeo esteja alinhado com a marca da sua empresa.
3
Step 3
Adicione Narração e Legendas
Enriqueça seu vídeo com geração automática de narração em vários idiomas. Inclua legendas precisas para melhorar a acessibilidade, garantindo que sua mensagem seja compreendida por todos os funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua criação com redimensionamento de proporção e exportações para se ajustar perfeitamente a qualquer plataforma. Seu vídeo polido está agora pronto para simplificar a comunicação interna e aumentar o engajamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Atualizações Internas Rápidas

Crie rapidamente atualizações de vídeo envolventes e mensagens internas breves, simplificando as comunicações de rotina para todas as equipes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a comunicação interna com vídeos de AI?

A HeyGen funciona como um Gerador de Comunicação Interna por AI, transformando seus roteiros em conteúdo de vídeo envolvente. Isso permite que as organizações produzam de forma eficiente treinamentos internos e anúncios com avatares de AI realistas e geração de narração de alta qualidade.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em vídeos de comunicação interna?

Com certeza, a HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore perfeitamente o logotipo e as cores específicas da sua empresa em cada vídeo. Isso garante que toda a sua comunicação interna, criada com as capacidades avançadas de texto para vídeo da HeyGen, esteja perfeitamente alinhada com a identidade de marca estabelecida.

Quais recursos a HeyGen oferece para tornar os vídeos internos mais acessíveis?

A HeyGen melhora a acessibilidade dos vídeos por meio de legendas automáticas, garantindo que seus vídeos de comunicação interna sejam facilmente compreendidos por todos os funcionários. Este recurso, combinado com diversos avatares de AI, ajuda a simplificar a comunicação interna para um público mais inclusivo em toda a sua organização.

Quão eficiente é criar um vídeo de comunicação interna com o editor online da HeyGen?

O editor online intuitivo da HeyGen permite que os usuários gerem rapidamente vídeos de comunicação interna de alta qualidade diretamente de um roteiro. Você pode aproveitar uma ampla gama de modelos de vídeo e uma biblioteca de mídia abrangente para produzir conteúdo profissional de texto para vídeo de AI sem exigir experiência extensa em edição.

