Aumente o Engajamento com um Gerador de Vídeos de Mensagens Internas
Simplifique a comunicação interna e envolva os funcionários mais rapidamente usando avatares de AI.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Crie um módulo de integração envolvente de 1,5 minuto para todos os novos contratados, projetado para recebê-los e apresentar os valores centrais da empresa. O vídeo deve ter uma estética visual amigável e de apoio e uma voz calorosa e convidativa, aproveitando os avatares de AI da HeyGen para apresentar informações-chave e usando a geração de narração para um toque pessoal, tornando o treinamento interno eficaz e acessível.
Produza um vídeo conciso de 1 minuto de anúncio para toda a empresa, celebrando um marco recente. O estilo visual e de áudio deve ser animado, profissional e inspirador, garantindo uma comunicação interna eficiente. Incorpore os Modelos e cenas pré-desenhados da HeyGen e complemente com suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante para entregar uma mensagem impactante e memorável.
Desenvolva um vídeo de 1,5 minuto de demonstração de recursos de produto interno direcionado às equipes de vendas e marketing, destacando as novas capacidades do "Editor de Vídeo". Empregue um estilo visual dinâmico e elegante com uma voz energética que demonstre claramente a funcionalidade. Garanta que o vídeo comunique efetivamente o valor do Criador de Vídeos de Comunicação Interna utilizando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para pré-visualizações específicas de plataforma e integrando visuais relevantes da biblioteca de mídia/estoque.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Treinamento de Funcionários.
Melhore os programas de treinamento interno e a retenção de funcionários com vídeos dinâmicos de AI que capturam a atenção e melhoram os resultados de aprendizagem.
Promova a Cultura da Empresa.
Crie anúncios internos inspiradores e mensagens motivacionais que promovam uma forte cultura empresarial e aumentem o moral dos funcionários.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a comunicação interna com vídeos de AI?
A HeyGen funciona como um Gerador de Comunicação Interna por AI, transformando seus roteiros em conteúdo de vídeo envolvente. Isso permite que as organizações produzam de forma eficiente treinamentos internos e anúncios com avatares de AI realistas e geração de narração de alta qualidade.
A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em vídeos de comunicação interna?
Com certeza, a HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore perfeitamente o logotipo e as cores específicas da sua empresa em cada vídeo. Isso garante que toda a sua comunicação interna, criada com as capacidades avançadas de texto para vídeo da HeyGen, esteja perfeitamente alinhada com a identidade de marca estabelecida.
Quais recursos a HeyGen oferece para tornar os vídeos internos mais acessíveis?
A HeyGen melhora a acessibilidade dos vídeos por meio de legendas automáticas, garantindo que seus vídeos de comunicação interna sejam facilmente compreendidos por todos os funcionários. Este recurso, combinado com diversos avatares de AI, ajuda a simplificar a comunicação interna para um público mais inclusivo em toda a sua organização.
Quão eficiente é criar um vídeo de comunicação interna com o editor online da HeyGen?
O editor online intuitivo da HeyGen permite que os usuários gerem rapidamente vídeos de comunicação interna de alta qualidade diretamente de um roteiro. Você pode aproveitar uma ampla gama de modelos de vídeo e uma biblioteca de mídia abrangente para produzir conteúdo profissional de texto para vídeo de AI sem exigir experiência extensa em edição.