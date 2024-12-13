Criador de Vídeos de Mensagem Interna para Comunicações Envolventes

Produza rapidamente vídeos internos envolventes usando o poderoso recurso de Texto para Vídeo da HeyGen para uma comunicação perfeita.

Crie um vídeo de comunicação interna de 45 segundos para celebrar a conclusão bem-sucedida das metas do primeiro trimestre, direcionado a todos os funcionários para aumentar o moral e o engajamento dos colaboradores. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e profissional, com gráficos dinâmicos e uma voz encorajadora. Utilize a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar facilmente mensagens-chave em visuais envolventes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de integração de 60 segundos projetado para novos contratados, servindo como uma mensagem de boas-vindas e uma introdução à cultura central da empresa. Empregue um estilo visual e de áudio claro, instrutivo e amigável, aproveitando um avatar de IA para apresentar as informações diretamente. Este vídeo de treinamento pode introduzir efetivamente conceitos-chave com a ajuda do recurso de avatares de IA da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um clipe de 30 segundos de vídeo de mensagem interna para líderes de departamento, anunciando um guia atualizado para o uso consistente de elementos de marca da empresa em todos os materiais internos e externos. O estilo deve ser nítido, autoritário e conciso, incorporando geração de narração profissional para entregar a mensagem com impacto. Isso garante uma presença de marca unificada.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de 50 segundos para equipes de projeto, delineando uma nova implementação de fluxo de trabalho ágil para iniciativas futuras. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e envolvente, usando elementos animados para ilustrar claramente etapas complexas, complementado por legendas da HeyGen para aumentar a acessibilidade e compreensão para todos os espectadores, promovendo vídeos de comunicação interna eficazes.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Mensagem Interna

Crie mensagens internas envolventes e promova o engajamento dos funcionários com vídeos profissionais, rapidamente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Crie seu vídeo de mensagem interna começando com um roteiro claro. Nossa capacidade de texto para vídeo transforma seu texto em conteúdo de vídeo envolvente automaticamente.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para entregar sua mensagem, ou faça o upload do seu próprio. Personalize a aparência e a voz deles para se adequar ao estilo da sua empresa.
3
Step 3
Aplique a Marca
Aplique os elementos de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, usando nossos controles de marca para garantir que seus vídeos de mensagem interna estejam alinhados com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seu vídeo de mensagem interna concluído em vários formatos de proporção. Em seguida, personalize e compartilhe facilmente através dos seus canais de comunicação interna para alcançar o máximo de pessoas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione o Engajamento e a Comunicação dos Funcionários

Crie vídeos de comunicação interna e anúncios envolventes para inspirar sua equipe e promover uma cultura empresarial forte.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen melhora os vídeos de comunicação interna?

A HeyGen revoluciona os vídeos de comunicação interna ao permitir que você transforme texto em conteúdo de vídeo envolvente com Avatares de IA realistas e Atores de Voz de IA. Essa capacidade garante mensagens consistentes, aumenta o engajamento dos funcionários e reforça os elementos de marca da sua empresa sem esforço.

Que tipos de vídeos de treinamento posso criar com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode facilmente produzir uma variedade de vídeos de treinamento profissional, incluindo vídeos de integração abrangentes, explicações detalhadas de produtos e guias passo a passo. Nossos diversos modelos de vídeo e robustas capacidades de narração tornam tópicos complexos simples e envolventes para o seu público.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca da empresa nos vídeos?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca poderosos, permitindo que você incorpore elementos de marca da sua empresa, como logotipos, cores e fontes, diretamente em cada vídeo. Isso garante que todos os seus vídeos de mensagem interna reflitam consistentemente a identidade da sua marca antes de você personalizá-los e compartilhá-los com sua equipe.

O criador de vídeos da HeyGen é fácil de usar para novos criadores?

Sim, a HeyGen possui uma interface altamente amigável, projetada para criadores de todos os níveis de experiência, tornando-a um criador de vídeos ideal. Você pode gerar facilmente vídeos explicativos animados dinâmicos a partir de uma simples conversão de texto para vídeo, eliminando a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.

