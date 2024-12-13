O software de entrevista em vídeo com IA da HeyGen utiliza IA Generativa de ponta e um motor criativo para garantir uma saída de vídeo de nível profissional. Com recursos como conversão precisa de texto-para-vídeo, geração de narração de alta qualidade e redimensionamento versátil de proporção de aspecto, a HeyGen entrega conteúdo polido adequado para todos os seus vídeos de RH e necessidades de comunicação.