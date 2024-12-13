Sim, o HeyGen suporta uma robusta "documentação de vídeo" permitindo que você incorpore facilmente "gravação de tela" em seus projetos. Além disso, você pode utilizar o "editor de vídeo" integrado para refinamentos e gerar automaticamente "Legendas de IA" para garantir que seu conteúdo seja acessível e envolvente, pronto para exportação em formato "MP4".