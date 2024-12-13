Criador de Vídeos de Guia Interno: Crie Vídeos de Treinamento Instantaneamente

Transforme seu conteúdo escrito em vídeos de treinamento envolventes e guias de como fazer com poderosos recursos de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Produza um vídeo de 60 segundos projetado para novos contratados, servindo como um "guia de como fazer" para acessar os benefícios da empresa. Este vídeo envolvente deve apresentar um avatar de IA amigável explicando o processo com uma narração clara e concisa, em um cenário de música de fundo animada e visuais profissionais e de marca.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um "vídeo de treinamento" de 45 segundos para o departamento de vendas, demonstrando a atualização mais recente do CRM. O estilo visual deve ser dinâmico e instrutivo, utilizando texto-para-vídeo a partir de roteiro para clareza e exibindo legendas de forma proeminente para melhorar o compartilhamento de conhecimento, tudo entregue com uma voz confiante e explicativa.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma peça de "documentação em vídeo" de 90 segundos para equipes de suporte técnico, detalhando um processo complexo de solução de problemas de software. Os visuais devem ser limpos e precisos, incorporando uma abordagem passo a passo usando modelos e cenas pré-desenhados, apoiados por visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque, e guiados por uma voz calma e autoritária.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma visão geral de "criador de vídeos de guia interno" de 30 segundos para gerentes de projeto, mostrando um novo fluxo de trabalho de gerenciamento de tarefas para "criar SOPs impressionantes". Este vídeo simplificado deve incorporar uma estética moderna e profissional, utilizando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para compatibilidade de plataforma e beneficiando-se de modelos e cenas pré-fabricados para manter a consistência da marca, complementado por uma narração encorajadora e confiante.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Guia Interno

Crie facilmente guias de vídeo internos abrangentes e conteúdo de treinamento com recursos alimentados por IA, garantindo um compartilhamento de conhecimento claro e consistente em sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Guia
Comece seu guia interno transformando texto em um vídeo dinâmico com "texto-para-vídeo a partir de roteiro", fornecendo uma base narrativa clara e envolvente para seu público.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre diversos "avatares de IA" para apresentar seu guia, garantindo uma presença consistente e profissional na tela que aumenta o engajamento do espectador para todas as comunicações internas.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Integre os padrões visuais da sua empresa usando "controles de marca" para adicionar seu logotipo, cores e fontes, tornando cada guia de vídeo interno inconfundivelmente seu e reforçando a consistência da marca.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu guia interno e exporte-o em "proporções de aspecto" ideais para várias plataformas, permitindo uma distribuição e acesso perfeitos em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos Internos Complexos

.

Desmistifique procedimentos intrincados e melhore a compreensão dos funcionários por meio de explicações em vídeo geradas por IA fáceis de digerir.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de guia interno e documentação?

O HeyGen atua como um avançado criador de vídeos de guia interno, capacitando equipes a criar vídeos de treinamento de alta qualidade e documentação em vídeo com facilidade. Aproveite nossa plataforma de IA generativa para produzir rapidamente guias passo a passo, melhorando o compartilhamento de conhecimento em toda a sua organização.

O que torna o HeyGen uma ferramenta de vídeo de IA eficaz para criar conteúdo de treinamento?

As capacidades de vídeo de IA do HeyGen simplificam o processo de criação de conteúdo de treinamento envolvente. Nossas ferramentas de criação de vídeo fáceis de usar permitem que você transforme texto em vídeo a partir de roteiro, completo com narrações naturais de IA, acelerando significativamente a produção de conteúdo.

O HeyGen pode suportar personalização de marca e conteúdo de vídeo personalizado?

Sim, o HeyGen oferece amplas opções de personalização de marca para garantir que sua documentação em vídeo esteja perfeitamente alinhada com sua identidade. Utilize avatares de IA profissionais e uma variedade de modelos, juntamente com recursos como legendas, para criar respostas em vídeo personalizadas que reflitam sua marca única.

Como o HeyGen garante a qualidade e eficiência da criação de vídeos?

O HeyGen garante a criação de vídeos de alta qualidade por meio de sua poderosa plataforma de IA generativa, produzindo documentação em vídeo de nível profissional de forma eficiente. Ao aproveitar a tecnologia de vídeo de IA, você pode economizar tempo significativamente enquanto entrega conteúdo polido e impactante de forma consistente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo