gerador de vídeos guia interno para Treinamentos Fáceis

Simplifique a integração e o treinamento técnico com documentação em vídeo dinâmica. Nosso gerador de vídeos guia interno apresenta poderosos avatares de AI.

Crie um vídeo guia interno de 60 segundos para novos contratados, direcionado a um público profissional com um estilo visual limpo e corporativo e uma narração amigável e profissional em AI, demonstrando como navegar nos sistemas internos da empresa usando as narrações em AI da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um guia passo a passo envolvente de 45 segundos explicando um novo recurso de software para funcionários existentes, com uma estética visual moderna e vibrante e música de fundo animada, utilizando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para geração eficiente de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma documentação em vídeo abrangente de 75 segundos para um Procedimento Operacional Padrão (POP) crítico, direcionado a todos os funcionários do departamento, empregando um estilo visual direto e informativo com uma narração clara e direta, aproveitando os modelos e cenas da HeyGen para criação rápida e consistente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento conciso de 30 segundos anunciando uma atualização menor de produto para a equipe de vendas, incorporando gráficos dinâmicos e uma narração energética, utilizando amplamente o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para destacar visualmente as principais mudanças e benefícios para o treinamento de funcionários.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Guia Interno

Crie rapidamente vídeos de treinamento profissionais, POPs e guias de integração de funcionários usando ferramentas com tecnologia AI para simplificar a comunicação e documentação interna.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Comece com um Modelo
Comece escrevendo o roteiro do seu guia ou escolha entre uma biblioteca de modelos profissionais. Aproveite a funcionalidade de texto-para-vídeo para transformar seu conteúdo em uma narrativa visual sem esforço.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI e Narração
Enriqueça seu guia com um apresentador envolvente. Escolha entre diversos avatares de AI e gere narrações com som natural para transmitir sua mensagem de forma clara e consistente.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca e Visuais
Personalize seu vídeo com os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e esquemas de cores. Integre mídia da biblioteca ou faça upload do seu próprio conteúdo para enriquecer sua documentação em vídeo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento Finalizado
Uma vez que seu guia interno esteja completo, exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Inclua legendas automáticas para acessibilidade, tornando seus vídeos de treinamento prontos para distribuição.

Casos de Uso

Esclareça Informações Técnicas Complexas

Transforme treinamentos técnicos complexos e procedimentos internos complicados em guias em vídeo claros e digeríveis para facilitar a compreensão e aplicação.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos guia internos e conteúdo de treinamento?

A HeyGen é um avançado gerador de vídeos em AI projetado para simplificar a produção de vídeos guia internos de alta qualidade e conteúdo de treinamento. Ela transforma texto em documentação em vídeo envolvente com avatares de AI realistas e narrações profissionais em AI, reduzindo significativamente o tempo de produção.

Quais recursos a HeyGen oferece para produzir rapidamente guias em vídeo passo a passo?

A HeyGen oferece uma poderosa funcionalidade de texto-para-vídeo, permitindo que os usuários convertam roteiros em guias em vídeo passo a passo detalhados sem esforço. Sua extensa biblioteca de modelos e cenas ajuda a acelerar o processo de criação, garantindo guias em vídeo consistentes e profissionais para todas as suas necessidades.

A HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos gerados por AI para consistência de marca no treinamento de funcionários?

Sim, a HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que as empresas mantenham a consistência de marca em todos os vídeos de treinamento de funcionários e POPs. Você pode personalizar avatares de AI e utilizar os logotipos e cores da sua marca para alinhar os vídeos perfeitamente com a identidade corporativa.

Que tipos de documentação em vídeo podem ser criados usando a plataforma da HeyGen?

A HeyGen é altamente versátil, facilitando a criação de diversas documentações em vídeo, incluindo treinamento técnico abrangente, materiais de integração envolventes e guias em vídeo claros. Suas capacidades suportam diversas necessidades de comunicação interna, desde tutoriais básicos até procedimentos operacionais complexos.

