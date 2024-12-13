Crie um vídeo FAQ interno conciso de 45 segundos para novos funcionários, abordando perguntas comuns sobre a cultura da empresa. O estilo visual deve ser brilhante e acolhedor, apresentando avatares de IA diversos que transmitam as informações com uma narração calorosa e clara gerada diretamente do seu roteiro. Certifique-se de que o vídeo utilize os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para um toque profissional e acessível, tornando o compartilhamento de conhecimento interno essencial sem esforço.

