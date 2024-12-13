Criador Rápido de Vídeos Explicativos Internos com IA

Simplifique a comunicação interna e o treinamento. Crie vídeos impactantes rapidamente com modelos profissionalmente projetados.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um "vídeo explicativo" envolvente de 60 segundos para todos os funcionários da empresa, detalhando a nova política de trabalho remoto. O vídeo deve ter uma estética visual moderna e brilhante, com uma trilha sonora animada e uma voz cativante. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações de forma dinâmica, transformando "anúncios internos" monótonos em conteúdo cativante que os funcionários realmente assistirão.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo interno conciso de 30 segundos para líderes de equipe e chefes de departamento, explicando a atualização do novo software de gerenciamento de projetos. Este recurso de "criador de vídeos explicativos" deve ser visualmente limpo e informativo, usando gráficos animados para destacar os principais recursos, apoiados por narrações claras e concisas. Garanta acessibilidade incorporando as Legendas/legendas da HeyGen, vitais para uma "comunicação de projetos" eficaz entre equipes diversas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um rápido "vídeo explicativo interno" de 15 segundos como uma dica semanal de produtividade para todos os funcionários. O vídeo deve ser dinâmico e impactante, com um tom amigável e encorajador, incorporando visuais de estoque relevantes para ilustrar a dica. Utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para encontrar rapidamente imagens e filmagens de fundo envolventes, facilitando a produção regular de "módulos de treinamento" sem extensa produção de vídeo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos Explicativos Internos

Produza rapidamente vídeos explicativos internos claros e envolventes usando IA, simplificando a comunicação e aumentando a compreensão em toda a sua organização.

Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione um modelo de vídeo explicativo profissionalmente projetado ou cole seu roteiro para começar a gerar seu vídeo a partir de nossa diversa biblioteca de modelos e cenas.
Step 2
Adicione Avatares e Vozes de IA
Dê vida à sua mensagem selecionando entre diversos avatares de IA e personalizando sua aparência, além de gerar narrações realistas que se encaixem na sua marca.
Step 3
Aplique Branding e Legendas
Garanta a consistência da marca com controles de branding personalizados (logo, cores) e adicione automaticamente legendas/legendas de IA para melhorar a acessibilidade e clareza.
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez concluído, exporte seu vídeo explicativo interno de alta qualidade, ajustando as proporções conforme necessário, pronto para compartilhar com sua equipe em várias plataformas.

Simplifique as Comunicações Internas

Simplifique as Comunicações Internas

Produza rapidamente anúncios internos envolventes, atualizações de projetos e vídeos de cultura da empresa para manter sua equipe informada e conectada.

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos explicativos?

A plataforma de vídeo com IA da HeyGen permite que qualquer pessoa crie vídeos explicativos profissionais com facilidade, mesmo sem experiência prévia. Nossa interface intuitiva de arrastar e soltar e avatares de IA realistas simplificam todo o processo de produção de vídeo.

Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para vídeos explicativos?

A HeyGen oferece ampla personalização criativa, permitindo que você personalize cada elemento dos seus vídeos explicativos. Utilize uma ampla seleção de modelos de vídeo explicativo profissionalmente projetados, integre fontes personalizadas e aproveite avatares de IA realistas para criar vídeos animados únicos que ressoam com seu público.

A HeyGen pode ser usada para produzir vídeos de comunicação interna e treinamento?

Absolutamente, a HeyGen é um criador ideal de vídeos explicativos internos para criar vídeos de comunicação interna e treinamento envolventes. Adicione facilmente narrações de IA e legendas geradas automaticamente por IA para garantir que sua mensagem seja clara e acessível a todos os membros da equipe.

Como a plataforma de IA da HeyGen melhora a eficiência da produção de vídeos?

A avançada plataforma de vídeo com IA da HeyGen melhora drasticamente a eficiência da produção de vídeos ao transformar texto em vídeo rapidamente. Nossas capacidades de IA, incluindo a criação de texto-para-vídeo, reduzem significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a produção de vídeo tradicional, tornando o processo mais rápido e escalável.

