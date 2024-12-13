Criador de Vídeos de Cursos Internos: Crie Vídeos de Treinamento Envolventes

Produza vídeos de treinamento profissional para funcionários facilmente com poderosos avatares AI.

Crie um vídeo interno conciso de 1 minuto demonstrando um novo recurso de software. Este vídeo deve ser direcionado a novos contratados de suporte técnico, utilizando um estilo visual limpo e passo a passo com uma narração informativa e profissional. Certifique-se de que todo o conteúdo falado seja acompanhado por legendas precisas para auxiliar na compreensão e acessibilidade, tornando-o uma saída eficaz do gerador de vídeo AI para treinamento rápido.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de 90 segundos para funcionários existentes sobre um novo procedimento crítico de conformidade. O vídeo deve adotar um estilo visual envolvente e amigável, incorporando avatares AI para apresentar informações de maneira conversacional, mas autoritária, aproveitando os Templates e cenas do HeyGen para um visual polido, mostrando-o como um criador de vídeos de treinamento eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de comunicação interna de 2 minutos detalhando o lançamento de uma nova ferramenta de desenvolvimento interno. Direcione a equipe de desenvolvimento com visuais nítidos e ilustrativos e uma voz técnica precisa gerada via geração de Voiceover do HeyGen. Integre diagramas relevantes e gravações de tela de forma harmoniosa usando o suporte de biblioteca de mídia/estoque, mostrando a versatilidade da plataforma como uma plataforma completa de criação de vídeos.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos "como fazer" explicando um atalho de software comum para todos os funcionários. Este vídeo de treinamento envolvente deve apresentar visuais de cortes rápidos e narração energética, facilmente criado usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro. Certifique-se de que o resultado final esteja otimizado para vários canais de comunicação interna utilizando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Cursos Internos

Crie vídeos de treinamento profissionais e envolventes para comunicações internas sem esforço, transformando conteúdo complexo em cursos claros e impactantes.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Curso
Comece colando seu roteiro de treinamento diretamente na plataforma, aproveitando o recurso de texto-para-vídeo para gerar instantaneamente seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares AI para transmitir sua mensagem, adicionando um toque profissional e envolvente ao seu curso interno.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Integre facilmente mídia de estoque, música de fundo e garanta acessibilidade adicionando legendas automáticas ao seu vídeo de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Curso
Uma vez que seu vídeo de curso interno esteja perfeito, exporte-o na proporção de aspecto desejada e compartilhe-o através de seus canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunicações Internas Dinâmicas

.

Produza comunicações internas e vídeos de integração envolventes que inspiram e transmitem efetivamente a cultura e informações da empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen utiliza AI para criação eficiente de vídeos?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos AI que transforma roteiros em vídeos polidos usando avatares AI realistas e tecnologia sofisticada de texto-para-fala AI. Esta plataforma permite que os usuários criem conteúdo de alta qualidade de forma rápida e eficiente, simplificando todo o processo de produção de texto para vídeo.

O que torna o HeyGen uma plataforma intuitiva para criadores de vídeos de treinamento?

HeyGen oferece uma interface de arrastar e soltar fácil de usar e uma rica biblioteca de templates de vídeo, tornando simples para qualquer criador de vídeos de treinamento produzir conteúdo profissional. Você pode personalizar facilmente os vídeos com os logotipos e cores específicos da sua marca, garantindo comunicações internas consistentes.

O HeyGen pode ajudar na adição de recursos de acessibilidade como legendas?

Sim, o HeyGen gera e incorpora automaticamente legendas em seus vídeos, melhorando significativamente a acessibilidade para todos os espectadores. Este recurso garante que seus vídeos de cursos internos e materiais de treinamento de funcionários sejam compatíveis e fáceis de seguir, tornando seu conteúdo mais inclusivo.

Como o HeyGen simplifica a produção de vídeos de cursos internos?

Como um criador ideal de vídeos de cursos internos, o HeyGen simplifica a criação de conteúdo combinando avatares AI, funcionalidade de texto-para-vídeo e gravação de tela e câmera. Isso permite formatos diversos adequados para vídeos de treinamento envolventes e vídeos claros de como fazer, perfeitos para treinamento de funcionários e treinamento de conformidade.

