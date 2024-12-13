Criador de Vídeos de Comunicação Interna para Engajar Equipes

Crie comunicações em vídeo envolventes para o engajamento dos funcionários com avatares de IA realistas que aumentam o moral da equipe e simplificam as mensagens.

Crie um vídeo de boas-vindas e treinamento de 90 segundos voltado para novos funcionários, usando um estilo visual amigável e profissional com áudio claro e encorajador. O vídeo deve apresentar os principais valores da empresa e os passos iniciais, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações de forma envolvente e consistente em vários módulos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 60 segundos para 'atualizações de liderança', direcionado a todos os funcionários da empresa, com uma estética visual profissional e limpa e uma narração confiante e articulada. Este vídeo pode ser facilmente gerado a partir de um roteiro usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, garantindo que as mensagens principais sejam transmitidas de forma precisa e eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo dinâmico de 45 segundos focado em melhorar o 'engajamento da equipe' através de uma iniciativa de 'compartilhamento de conhecimento', destinado a equipes de projeto em todos os departamentos. O estilo visual deve ser moderno e orientado por infográficos, acompanhado por uma voz animada e clara. É crucial garantir que todos os termos técnicos e pontos importantes sejam acessíveis a todos, usando as legendas automáticas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo inspirador de 30 segundos de 'engajamento dos funcionários' que destaque sutilmente a 'cultura da empresa', perfeito para exibição interna a todos os membros da equipe. O tom visual deve ser acolhedor e convidativo, com um fundo de música suave e edificante e depoimentos genuínos de funcionários. Aproveite os versáteis modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma história curta polida e visualmente atraente.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Comunicação Interna

Crie vídeos de comunicação interna profissionais e impactantes sem esforço, aumentando o engajamento dos funcionários e simplificando o compartilhamento de conhecimento em toda a sua organização.

1
Step 1
Grave Sua Mensagem
Comece gravando facilmente sua tela, câmera ou ambos, tornando simples capturar o conteúdo importante de vídeo de comunicação interna para equipes usando gravação de tela.
2
Step 2
Personalize com Branding
Adapte seu vídeo para alinhar-se à identidade da sua empresa usando controles de branding robustos para adicionar logotipos, cores e fontes específicas, garantindo uma aparência e sensação consistentes através da personalização da marca.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Aumente a clareza e o alcance adicionando legendas ou subtítulos profissionais ao seu vídeo, garantindo acessibilidade e engajamento para todos os funcionários com legendas automáticas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe com Segurança
Finalize seu vídeo de comunicação interna de alta qualidade e exporte-o com segurança para compartilhamento contínuo em suas plataformas e ferramentas internas preferidas para compartilhamento seguro.

Casos de Uso

Entregue Atualizações de Liderança Envolventes

.

Inspire e conecte-se com sua equipe através de mensagens de liderança personalizadas e anúncios da empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicação interna?

A HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos de comunicação interna envolventes usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiros. Isso capacita as equipes de comunicação a aumentar o engajamento dos funcionários sem esforço.

A HeyGen pode ser usada para vídeos eficazes de integração e treinamento?

Com certeza. A plataforma da HeyGen oferece poderosos recursos impulsionados por IA, como geração de narração e legendas, tornando-a ideal para criar módulos de treinamento profissionais e consistentes e conteúdos de compartilhamento de conhecimento que ressoam com os funcionários.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para vídeos internos?

A HeyGen fornece controles de branding robustos, permitindo que os usuários incorporem logotipos e cores da empresa em seus vídeos. Isso garante que todos os vídeos de comunicação interna mantenham uma cultura empresarial consistente e profissional, reforçando a identidade da sua marca.

Como a HeyGen pode apoiar atualizações de liderança e engajamento da equipe?

A HeyGen permite que líderes entreguem comunicações em vídeo atraentes de forma eficiente, promovendo um engajamento mais forte da equipe. Com recursos como texto para vídeo, as atualizações de liderança podem ser produzidas rapidamente e distribuídas entre as equipes, garantindo mensagens claras e consistentes.

