Gerador de Vídeos de Comunicação Interna para Maior Engajamento

Crie anúncios de empresa e vídeos de treinamento impactantes com avatares de IA realistas.

Desenvolva um vídeo de anúncios da empresa de 45 segundos para todos os funcionários, apresentando um estilo visual profissional e animado com a marca corporativa, utilizando os avatares de IA da HeyGen para transmitir atualizações importantes de forma envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para a integração de novos funcionários, exibindo um tom amigável e de apoio com visuais acolhedores e música de fundo, aproveitando os diversos modelos e cenas da HeyGen para causar uma primeira impressão positiva.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma dica de vídeo de treinamento concisa de 30 segundos para a equipe de vendas, adotando um estilo de áudio envolvente e claro com visuais simples e acionáveis, aprimorando a comunicação por meio da geração precisa de narração com a HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma peça inspiradora de narrativa visual de 50 segundos para liderança e líderes de equipe, caracterizada por uma estética cinematográfica e visuais impactantes, garantindo ampla compreensão e acessibilidade com legendas automáticas da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Comunicação Interna

Crie vídeos de comunicação interna envolventes com avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo, simplificando a entrega de sua mensagem.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de comunicação interna. Nossa tecnologia de Texto para Vídeo converte instantaneamente suas palavras em visuais dinâmicos, formando a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar sua mensagem, garantindo uma presença profissional e consistente na tela para seu vídeo.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Personalize seu vídeo aplicando os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir que todos os seus vídeos estejam alinhados com sua identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez concluído, exporte seu vídeo polido no formato de proporção desejado, tornando-o pronto para qualquer plataforma e perfeito para compartilhar anúncios importantes da empresa.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Anúncios Inspiradores da Empresa

Transmita mensagens importantes da empresa e promova uma cultura positiva com anúncios de vídeo visualmente atraentes e inspiradores gerados por IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicação interna?

A HeyGen capacita as equipes a se tornarem criadoras eficientes de vídeos de comunicação interna ao utilizar avatares de IA e modelos personalizáveis. Isso permite uma narrativa visual fluida que aumenta o engajamento em anúncios da empresa e vídeos de treinamento.

A HeyGen pode ajudar a personalizar a marca para vídeos internos?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding para garantir que seus vídeos de comunicação interna estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente integrar seu logotipo e cores da marca para manter a consistência.

Quais recursos tornam a HeyGen um gerador eficaz de vídeos de comunicação interna?

As poderosas capacidades de Texto para Vídeo da HeyGen, combinadas com narração profissional e uma vasta biblioteca musical, fazem dela um gerador de vídeos de comunicação interna incomparável. Ela simplifica todo o processo de criação de vídeo, do roteiro ao vídeo final.

A HeyGen suporta a criação de conteúdo de vídeo multilíngue para funcionários?

Com certeza, a HeyGen pode gerar conteúdo de vídeo com narrações multilíngues e legendas, tornando seus vídeos de comunicação interna acessíveis a uma força de trabalho global diversificada. Isso garante que todos recebam as informações de forma eficaz.

