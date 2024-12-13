Gerador de Vídeos de Treinamento para Comunicação Interna de Conteúdo Envolvente

Aumente o engajamento dos funcionários e facilite a integração com vídeos de treinamento profissionais gerados usando texto para vídeo.

435/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento envolvente de 90 segundos para todos os funcionários atuais, especialmente aqueles do departamento de operações, para explicar claramente as atualizações de políticas ou procedimentos. Utilize a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para garantir precisão e consistência, apresentando informações com um estilo visual nítido, autoritário, mas acessível, complementado por gráficos animados modernos e uma narração calma e explicativa para anúncios eficazes da empresa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo interno dinâmico de 45 segundos destinado a aumentar o engajamento dos funcionários em toda a organização, celebrando conquistas recentes da equipe ou destacando novas iniciativas da empresa. Esta produção deve aproveitar os modelos e cenas do HeyGen para manter uma identidade de marca consistente, adotando um estilo visual animado e atraente com cores vibrantes e música de fundo energética, garantindo que os modelos de marca sejam utilizados para máximo impacto.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de treinamento prático de 2 minutos para líderes de equipe e funcionários que necessitam de orientação técnica sobre o uso de uma nova ferramenta de software interna. Este vídeo dependerá principalmente da geração precisa de narração para articular cada etapa, combinado com um estilo visual calmo e passo a passo que inclui demonstrações claras na tela e sobreposições informativas, garantindo que os vídeos de treinamento sejam fáceis de seguir e reter.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento para Comunicação Interna

Transforme sua comunicação interna com automação impulsionada por IA. Crie vídeos de treinamento envolventes, anúncios da empresa e muito mais, de forma rápida e eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Escreva ou cole sua mensagem de comunicação interna. A capacidade de texto para vídeo da plataforma transforma instantaneamente seu roteiro em conteúdo de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA e narrações profissionais de IA para representar autenticamente sua mensagem e melhorar a conexão com o público.
3
Step 3
Aplique Sua Marca e Estilo
Integre o logotipo, cores e outros elementos visuais da sua empresa usando modelos de marca para garantir que seus vídeos de comunicação interna sejam consistentes e profissionais.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Gere legendas de alta qualidade com o Gerador de Legendas por IA para acessibilidade e exporte seu vídeo de treinamento finalizado, pronto para compartilhamento perfeito em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Comunicações Internas Envolventes

.

Crie comunicações internas atraentes, incluindo mensagens de liderança e atualizações da empresa, para inspirar os funcionários e fomentar uma cultura empresarial positiva e unificada.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento para comunicação interna?

O HeyGen atua como um avançado Gerador de Vídeos por IA, permitindo que você produza vídeos de treinamento para comunicação interna a partir de texto simples. Utilizando avatares de IA e modelos intuitivos, você pode rapidamente transformar roteiros em conteúdo visual envolvente, simplificando seu processo de produção de vídeos.

Que tipos de comunicações internas envolventes podem ser produzidas com o HeyGen?

O HeyGen suporta a criação de diversos vídeos de treinamento envolventes, desde anúncios críticos da empresa e atualizações de RH até vídeos abrangentes de integração. Nossa plataforma ajuda a aumentar o engajamento dos funcionários em toda a sua organização por meio de conteúdo dinâmico e impulsionado por IA.

O HeyGen oferece automação impulsionada por IA para produzir vídeos internos?

Sim, o HeyGen utiliza automação impulsionada por IA, incluindo conversão de texto para vídeo e narrações de IA de alta qualidade, para reduzir significativamente o tempo e o esforço tradicionalmente necessários. Isso permite que as equipes criem vídeos de comunicação interna com rapidez e escala, levando a economias substanciais de custo e tempo.

O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca e a acessibilidade em vídeos de comunicação interna?

Absolutamente. O HeyGen fornece modelos de marca e opções de personalização para garantir que seus vídeos de comunicação interna estejam perfeitamente alinhados com a identidade visual da sua empresa. Além disso, nosso Gerador de Legendas por IA adiciona automaticamente legendas, tornando seu conteúdo mais acessível e inclusivo para todos os funcionários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo