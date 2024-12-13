Produza um vídeo explicativo de 60 segundos voltado para gerentes de RH e administradores de TI, demonstrando como um Gerador de Comunicação Interna com IA simplifica drasticamente a criação de mensagens. O estilo visual deve ser limpo e moderno, apresentando capturas de tela passo a passo, apoiadas por uma narração profissional gerada diretamente de um roteiro usando as capacidades de Texto-para-vídeo e Geração de Narração do HeyGen, enfatizando os benefícios de economia de tempo.

Gerar Vídeo