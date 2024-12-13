Gerador de Comunicações Internas com IA

Crie mensagens claras e consistentes mais rapidamente e aumente o engajamento dos funcionários com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Produza um vídeo explicativo de 60 segundos voltado para gerentes de RH e administradores de TI, demonstrando como um Gerador de Comunicação Interna com IA simplifica drasticamente a criação de mensagens. O estilo visual deve ser limpo e moderno, apresentando capturas de tela passo a passo, apoiadas por uma narração profissional gerada diretamente de um roteiro usando as capacidades de Texto-para-vídeo e Geração de Narração do HeyGen, enfatizando os benefícios de economia de tempo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 1 minuto direcionado a chefes de departamento e gerentes de projeto, mostrando como um software robusto de comunicação interna facilita a colaboração em tempo real entre equipes diversas. Utilize modelos e cenas vibrantes e legendas claras para destacar a rápida disseminação de mensagens e ciclos de feedback, com uma trilha sonora animada transmitindo eficiência e interconexão.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma visão analítica detalhada de 2 minutos para a alta liderança e estrategistas de comunicação, focando nos poderosos recursos analíticos dentro das plataformas de comunicação dos funcionários. Utilize avatares de IA do HeyGen para apresentar visualizações de dados e discutir recomendações de conteúdo impulsionadas por IA, aproveitando uma rica biblioteca de mídia/estoque para ilustrar métricas de desempenho e tendências de engajamento com um tom autoritário e informativo.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo instrutivo envolvente de 45 segundos para equipes de marketing e oficiais de conformidade, ilustrando como um gerador de comunicações internas garante um tom consistente e mensagens claras em toda a comunicação interna. O estilo visual deve ser polido com elementos de marca na tela, apresentando um avatar de IA demonstrando modelos personalizáveis e recursos de gerenciamento de conteúdo, transmitindo uniformidade de marca e clareza de mensagem.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Comunicações Internas

Simplifique suas mensagens e aumente o engajamento dos funcionários com nosso gerador inteligente de comunicações internas, projetado para clareza e impacto.

1
Step 1
Crie Seu Rascunho de Comunicação
Comece inserindo detalhes e objetivos principais em nosso Gerador de Comunicação Interna com IA. O sistema então criará inteligentemente um rascunho inicial, fornecendo uma base robusta para sua mensagem.
2
Step 2
Personalize para Alinhamento de Marca
Refine o conteúdo gerado para refletir a voz única de sua organização e manter um tom consistente. Ajuste facilmente a redação, integre valores específicos da empresa e personalize a mensagem para ressoar com seu público.
3
Step 3
Aprimore para Engajamento dos Funcionários
Otimize sua comunicação para o máximo engajamento dos funcionários. Adicione elementos multimídia, links relevantes ou chamadas interativas para ação para criar uma mensagem dinâmica e impactante que capture a atenção.
4
Step 4
Distribua e Gerencie Eficazmente
Distribua suas comunicações internas polidas de forma integrada por vários canais, como e-mails e boletins informativos. Utilize recursos integrados de gerenciamento de conteúdo para organizar, agendar e rastrear suas mensagens de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criar Anúncios Inspiradores da Empresa

.

Produza mensagens de liderança envolventes e vídeos motivacionais que promovam uma cultura positiva e fortaleçam a conexão dos funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica os processos de comunicação interna usando IA?

O HeyGen funciona como um avançado Gerador de Comunicação Interna com IA, transformando roteiros de texto em vídeos envolventes completos com avatares de IA e vozes sintéticas. Essa capacidade simplifica significativamente a criação de mensagens claras, economizando tempo valioso para as equipes internas e aumentando a produtividade geral.

As organizações podem personalizar vídeos criados com o HeyGen para uma mensagem de marca consistente?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que os usuários personalizem vídeos com seus logotipos e cores de marca específicos. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com o tom consistente e a identidade visual da empresa em todas as plataformas de comunicação dos funcionários.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para aprimorar o conteúdo de comunicação interna?

O HeyGen aprimora o conteúdo de comunicação interna com vários recursos técnicos robustos, incluindo legendas automáticas para melhorar a acessibilidade. Ele também possui uma biblioteca de mídia versátil e suporte de estoque para fácil gerenciamento de conteúdo, além de recomendações de conteúdo impulsionadas por IA para enriquecer a produção de vídeos.

Qual é o impacto do HeyGen na melhoria do engajamento dos funcionários por meio de vídeos internos?

Ao utilizar o HeyGen como uma ferramenta inovadora de comunicação interna, as empresas podem produzir rapidamente atualizações de vídeo profissionais e altamente envolventes. Isso promove um melhor engajamento dos funcionários ao entregar mensagens claras em um formato dinâmico e impactante que ressoa mais efetivamente do que texto estático.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo