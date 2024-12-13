Aumente o Engajamento com um Criador de Vídeos de Comunicação Interna

Simplifique a criação de anúncios da empresa e vídeos de treinamento envolventes. Acesse modelos de vídeo profissionais para aumentar instantaneamente o engajamento dos funcionários.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de anúncio da empresa de 60 segundos para todos os funcionários, transmitindo atualizações cruciais sobre conquistas recentes ou iniciativas futuras. O tom deve ser profissional e conciso, aderindo estritamente às diretrizes de branding corporativo, com uma voz autoritária, mas encorajadora. Este criador de vídeos de comunicação interna com IA permite que os usuários gerem facilmente o conteúdo usando a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen, transformando atualizações escritas em mensagens de vídeo polidas sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um micro-vídeo de treinamento de 30 segundos direcionado ao departamento de vendas, oferecendo uma dica rápida sobre como utilizar um novo recurso de CRM. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e altamente informativo, incorporando clipes de compartilhamento de tela para demonstrar os passos, acompanhado de uma narração clara e música de fundo motivacional. Esta abordagem destaca vídeos de comunicação interna eficazes ao empregar a "Geração de narração" da HeyGen para garantir uma entrega de áudio consistente e de alta qualidade em todos os módulos de treinamento.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de destaque de engajamento de funcionários de 50 segundos para as equipes de marketing e RH, celebrando realizações mensais e sucessos da equipe. O vídeo deve ter uma identidade visual polida e de marca, mantendo uma estética consistente da empresa ao longo, complementado por música de fundo inspiradora. Utilizando o recurso "Templates e cenas" da HeyGen, este criador de vídeos torna simples criar conteúdo impactante que reforça a personalização da marca e aumenta a moral.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Comunicação Interna

Simplifique seus anúncios da empresa, treinamentos e integrações com vídeos envolventes. Crie facilmente comunicações internas profissionais que cativam sua equipe e aumentam o engajamento dos funcionários.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece selecionando um "modelo de vídeo" profissional de nossa biblioteca diversificada. Isso proporciona um início rápido para sua mensagem.
2
Step 2
Personalize com Apresentadores de IA
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma ampla gama de "avatares de IA" e gerando narrações com som natural. Isso dá vida às suas comunicações internas.
3
Step 3
Marque e Otimize Sua Mensagem
"Aplique" os "controles de branding" da sua empresa, como logotipos e cores, para manter a consistência. Isso garante que seu vídeo se alinhe perfeitamente com a identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte e Engaje Sua Equipe
Uma vez aperfeiçoado, "exporte" seu vídeo de comunicação interna no formato desejado. Esta etapa final garante que seu conteúdo impulsione o "engajamento dos funcionários" de forma eficaz.

Casos de Uso

Entregue Anúncios de Empresa Impactantes

Crie anúncios de empresa envolventes e inspiradores ou mensagens motivacionais que ressoem com seu público interno, promovendo unidade e engajamento.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicação interna?

A HeyGen atua como um avançado criador de vídeos de comunicação interna com IA, aproveitando recursos impulsionados por IA para simplificar a produção de vídeos profissionais de comunicação interna. Os usuários podem facilmente transformar texto em vídeo com avatares de IA realistas e diversas narrações, tornando a HeyGen uma poderosa plataforma de vídeo com IA para melhorar o engajamento dos funcionários.

A HeyGen pode ajudar a garantir a consistência da marca em anúncios da empresa?

Sim, a HeyGen garante uma forte consistência de marca para todas as suas comunicações internas, incluindo anúncios da empresa. Com opções robustas de personalização de marca e modelos de vídeo personalizáveis, você pode facilmente aplicar seu logotipo e cores da marca usando os controles de branding da HeyGen para criar vídeos coesos e profissionais.

Que tipos de vídeos de comunicação interna posso criar com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode criar uma ampla gama de vídeos de comunicação interna, incluindo vídeos de integração envolventes, vídeos de treinamento informativos e anúncios dinâmicos da empresa. Este versátil criador de vídeos também suporta vídeos explicativos e ajuda a aumentar o engajamento dos funcionários em diversas necessidades de comunicação.

A HeyGen oferece recursos como legendas, bibliotecas de mídia e diferentes proporções de aspecto?

Absolutamente, a HeyGen inclui recursos essenciais como legendas automáticas para melhorar a acessibilidade dos seus vídeos de comunicação interna. Você também pode utilizar o redimensionamento flexível de proporções de aspecto e acessar uma biblioteca de mídia abrangente/suporte de estoque para produzir conteúdo polido para qualquer plataforma.

