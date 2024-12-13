Gerador de Vídeos de Comunicação Interna: Crie Conteúdo Envolvente

Transforme seus anúncios e vídeos de treinamento da empresa em experiências envolventes com a poderosa funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de treinamento conciso de 60 segundos para novos contratados, explicando os valores fundamentais da empresa de maneira envolvente e informativa. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir precisão e consistência, adicionando legendas claras para acessibilidade, apresentando visuais limpos e ilustrativos com uma voz calma e instrutiva para guiá-los de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos de comunicação interna para informar rapidamente líderes de equipe e gerentes sobre mudanças de políticas futuras, mostrando como um gerador de vídeo de comunicação interna simplifica atualizações complexas. O estilo visual deve ser moderno e energético, usando Modelos e cenas pré-desenhados da biblioteca de mídia/suporte de estoque, acompanhado por uma trilha musical energética e uma narração concisa e autoritária para capturar a atenção.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo envolvente de 20 segundos para as equipes de RH e marketing, demonstrando a versatilidade de uma plataforma de vídeo para criação de vídeos alinhados à marca em diferentes canais. Esta rápida atualização deve aproveitar o redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto para prontidão multiplataforma, apresentando uma estética visualmente polida e alinhada à marca com uma narração confiante e motivacional, garantindo impacto máximo em um curto espaço de tempo.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Comunicação Interna

Transforme suas comunicações internas em vídeos envolventes com IA. Crie rapidamente anúncios, treinamentos e atualizações impactantes que ressoam com sua equipe.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo ou Avatar
Comece escolhendo entre uma seleção de modelos de vídeo profissionais ou um "avatar de IA" para apresentar sua mensagem. Isso estabelece a base visual para comunicações internas envolventes.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Insira facilmente sua mensagem de comunicação interna. A plataforma então usará "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para gerar uma narração com som natural para seu vídeo.
3
Step 3
Aplique Elementos de Branding
Personalize seu vídeo usando "Controles de Branding", incorporando o logotipo e as cores da sua empresa para criar vídeos consistentes e alinhados à marca para sua equipe.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Visualize seu vídeo de comunicação interna concluído. Utilize "Redimensionamento e exportação de Proporção de aspecto" para gerar seu vídeo no formato perfeito para compartilhamento em todas as suas plataformas internas, aumentando o engajamento dos funcionários.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Cursos Internos Escaláveis

Produza rapidamente cursos abrangentes e guias internos, tornando o conhecimento acessível a todos os funcionários de forma eficiente.

Como o HeyGen pode transformar vídeos de comunicação interna?

O HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de comunicação interna atraentes com facilidade. Utilizando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro, você pode produzir de forma eficiente anúncios da empresa e conteúdos de engajamento dos funcionários que realmente ressoam. Isso melhora a criação geral de vídeos para sua equipe.

Quais capacidades o HeyGen oferece como gerador de vídeos de IA?

O HeyGen se destaca como um líder em Gerador de Vídeos de IA ao oferecer recursos avançados como avatares de IA realistas e funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro sem interrupções. Os usuários também podem se beneficiar da geração integrada de narração e legendas automáticas, simplificando todo o processo de criação de vídeos.

O HeyGen pode ajudar a produzir vídeos profissionais e alinhados à marca?

Com certeza, o HeyGen é projetado para ajudá-lo a criar vídeos polidos e alinhados à marca sem esforço. Com uma ampla seleção de modelos de vídeo personalizáveis e controles robustos de branding para logotipos e cores, você pode garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua empresa, aprimorando seus esforços de criação de vídeos.

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para diversas necessidades?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos ao oferecer uma plataforma de vídeo versátil adequada para vários propósitos, incluindo vídeos de treinamento e vídeos explicativos. Seus recursos, como entrada fácil de roteiro e opções de narração, fazem dele um criador de vídeos ideal para elaborar conteúdo de alta qualidade de forma rápida e eficiente.

