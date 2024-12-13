Gerador de Explicadores de Comunicação Interna

Produza rapidamente explicadores de comunicação interna de alta qualidade e envolventes transformando qualquer roteiro em vídeo com a tecnologia de Texto-para-vídeo.

Crie um vídeo explicativo de comunicação interna de 45 segundos para novos contratados, destacando os valores fundamentais da empresa. Este vídeo de treinamento de funcionários deve apresentar um avatar de IA amigável guiando os espectadores através de informações chave com um tom acolhedor e profissional e visuais brilhantes, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para criação de conteúdo sem interrupções.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos explicando uma nova mudança de política em toda a empresa para todos os funcionários. O Explicador de Política deve adotar um estilo visual e de áudio informativo, mas acessível, usando gráficos claros e uma narração concisa gerada com a HeyGen, garantindo acessibilidade através de legendas automáticas para uma comunicação interna mais ampla.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo interno inspirador de 30 segundos celebrando o sucesso recente de uma equipe, direcionado à equipe específica e ao público mais amplo da empresa para aumentar o engajamento dos funcionários. Este vídeo de narrativa precisa de visuais dinâmicos, música de fundo comemorativa e deve aproveitar os diversos Modelos & cenas da HeyGen e o suporte rico de Biblioteca de Mídia/estoque para destacar as conquistas de forma vibrante.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional de 50 segundos para simplificar uma nova ferramenta interna complexa para os funcionários, focando na operação amigável ao usuário. O vídeo requer um estilo visual moderno, passo a passo, com uma narração clara e concisa, otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações da HeyGen, garantindo que todos possam entender facilmente o novo sistema.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Explicadores de Comunicação Interna

Transforme mensagens internas complexas em vídeos explicativos envolventes de forma rápida e fácil, promovendo melhor compreensão e engajamento em toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole seu texto ou escreva sua mensagem diretamente na plataforma. A capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro gerará automaticamente o conteúdo básico para seu vídeo explicativo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA e modelos profissionalmente projetados para representar visualmente sua mensagem. Isso garante que sua comunicação interna seja envolvente e alinhada à marca.
3
Step 3
Adicione Melhorias
Gere uma narração com som natural automaticamente a partir do seu roteiro usando a geração de Narração. Você também pode adicionar legendas para garantir acessibilidade e clareza para todos os funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e use o recurso de redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações para otimizá-lo para várias plataformas internas. Entregue comunicação interna de alta qualidade e impacto com facilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Anúncios Envolventes da Empresa

Produza rapidamente anúncios em vídeo envolventes para atualizações da empresa, eventos ou iniciativas de gestão de mudanças, garantindo amplo alcance e compreensão.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de comunicação interna?

O gerador de explicadores de IA da HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicação interna impactantes. Utilize Texto-para-vídeo e uma operação amigável para produzir vídeos explicativos de alta qualidade rapidamente, garantindo uma criação de conteúdo fácil para sua equipe.

Quais são os benefícios da HeyGen para treinamento e engajamento de funcionários?

A HeyGen oferece um criador de vídeos de comunicação interna eficaz para treinamento de funcionários, explicadores de políticas e anúncios da empresa. Crie conteúdo envolvente com avatares de IA e geração de narração para melhorar o engajamento dos funcionários e os módulos de aprendizado.

Quais recursos de IA permitem vídeos explicativos de alta qualidade com a HeyGen?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados, Texto-para-vídeo e geração de narração para criar resultados de nível profissional para seus vídeos explicativos. Isso permite explicações personalizadas e vídeos alinhados à marca sem exigir experiência prévia em criação de vídeos.

A HeyGen pode personalizar vídeos explicativos para consistência de marca?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding para garantir que seus vídeos de comunicação interna estejam alinhados com a identidade da sua empresa. Incorpore facilmente seu logotipo e cores para manter uma imagem de marca consistente em todo o seu conteúdo envolvente.

