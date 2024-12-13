Ferramenta de Vídeo de Comunicação Interna: Envolva e Informe Sua Equipe

Simplifique suas comunicações internas e promova o engajamento dos funcionários. Gere instantaneamente vídeos profissionais com texto para vídeo a partir de roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos direcionado a novos contratados e líderes de equipe, focando em vídeos de integração e treinamento que melhorem a retenção de memória. O estilo visual deve ser amigável e com a marca, enquanto o áudio permanece claro e orientador, utilizando os versáteis modelos e cenas da HeyGen e legendas essenciais para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo interno de comunicação de 60 segundos para chefes de departamento e RH, visando aumentar o engajamento dos funcionários por meio de conteúdo criativo e inspirador com um estilo visual e de áudio refinado. Este vídeo impactante deve utilizar a poderosa capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen e um rico suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar vídeos internos de comunicação atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo conciso de 30 segundos para gerência intermediária e equipes multifuncionais, simplificando comunicações corporativas complexas com um estilo visual e de áudio moderno, limpo e impactante. Enfatize a economia de tempo aproveitando os avatares de IA da HeyGen para apresentações dinâmicas e garantindo ampla compatibilidade com redimensionamento de proporção e exportações.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Ferramenta de Vídeo de Comunicação Interna

Crie sem esforço vídeos de comunicação interna envolventes que ressoem com sua equipe e simplifiquem o compartilhamento de informações, aumentando o engajamento dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo
Comece convertendo seu roteiro em um vídeo dinâmico com nosso recurso de texto para vídeo impulsionado por IA, tornando as ferramentas de criação de conteúdo acessíveis.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Personalize seus vídeos internos selecionando entre uma variedade de modelos profissionais ou gerando avatares de IA envolventes, garantindo que sua mensagem se destaque para o engajamento dos funcionários.
3
Step 3
Adicione Acabamento Profissional
Refine a mensagem do seu vídeo com narrações geradas por IA, garantindo uma entrega clara e melhorando suas comunicações internas gerais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo para qualquer plataforma utilizando opções de redimensionamento de proporção e exportação, permitindo uma comunicação de vídeo eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Integração e o Compartilhamento de Conhecimento

Acelere a integração de novos funcionários e compartilhe conhecimentos vitais da empresa de forma eficiente usando cursos e tutoriais em vídeo fáceis de criar e envolventes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen melhora as comunicações internas?

A HeyGen revoluciona as comunicações internas ao permitir a criação rápida de vídeos internos profissionais e impulsionados por IA. Esta poderosa ferramenta de vídeo interno ajuda as organizações a entregar mensagens claras e envolventes aos seus funcionários de forma eficiente.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos internos envolventes?

A HeyGen fornece um conjunto abrangente de ferramentas de criação de conteúdo, incluindo avatares de IA e geração de texto para vídeo, para produzir vídeos internos cativantes. Os usuários podem aproveitar modelos de vídeo personalizados, geração de narração e uma extensa biblioteca de mídia para criar mensagens que aumentem o engajamento dos funcionários.

A HeyGen pode ajudar a simplificar nossos esforços de comunicação interna?

Com certeza. A HeyGen é projetada para simplificar as comunicações, oferecendo uma solução rápida e eficiente de criação de vídeos. Ela suporta comunicação assíncrona, permitindo que as equipes criem e compartilhem atualizações importantes, vídeos de integração e treinamento que podem ser acessados a qualquer hora e em qualquer lugar, melhorando a eficiência operacional geral.

A HeyGen é adequada para personalizar vídeos internos com nossa marca?

Sim, a HeyGen oferece robustas capacidades de personalização de marca para garantir que seus vídeos internos reflitam a identidade da sua empresa. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, cores da marca e elementos visuais específicos, garantindo que todo o conteúdo de vídeo esteja perfeitamente alinhado com a imagem corporativa para um visual profissional consistente.

