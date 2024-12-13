Como uma plataforma versátil de criação de vídeos, o HeyGen suporta vários formatos de vídeo e capacidades de redimensionamento de proporção para se adequar a diferentes canais de distribuição. Isso garante que seus vídeos internos, completos com legendas geradas automaticamente, sejam otimizados para cada experiência de visualização, desde a integração de funcionários até anúncios da empresa.