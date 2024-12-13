Criador de Vídeos de Comunicação Interna: IA para Melhorar o Engajamento dos Funcionários

Crie vídeos envolventes de comunicação interna e vídeos de treinamento corporativo com fácil conversão de texto para vídeo.

Crie um vídeo de comunicação interna de 1 minuto detalhando a última atualização de software para nossos vídeos de treinamento corporativo, direcionado a todos os funcionários. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com um tom de áudio informativo utilizando a geração de voz do HeyGen para garantir uma articulação clara dos principais recursos e benefícios, destacando as novas funcionalidades de IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de anúncio de 45 segundos para distribuição em toda a empresa, apresentando uma mensagem da liderança sobre as próximas iniciativas. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, com um tom de áudio caloroso e acessível, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para oferecer uma presença consistente e profissional na tela para vídeos de comunicação interna impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de integração de funcionários de 90 segundos especificamente para novos contratados, orientando-os nos primeiros passos de uso do nosso portal interno. O estilo visual deve ser acolhedor e fácil de seguir, com um tom de áudio amigável e encorajador, construído usando os templates e cenas do HeyGen para mostrar uma interface fácil de usar desde o primeiro dia.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 2 minutos para nossas equipes técnicas, explicando as mudanças recentes na integração da API da nossa principal plataforma de criação de vídeos. O estilo visual deve ser detalhado e instrutivo, com uma entrega de áudio clara e concisa, utilizando efetivamente o recurso de texto para vídeo do HeyGen a partir do script para transmitir informações complexas com precisão.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Comunicação Interna

Transforme facilmente suas comunicações internas em vídeos envolventes usando IA, promovendo uma mensagem clara e consistente em toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Transforme facilmente seu conteúdo escrito em um vídeo dinâmico. Cole seu texto, e nossa IA o converterá em uma narrativa visual atraente com texto para vídeo a partir do roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para representar sua mensagem. Personalize a aparência e a voz deles para alinhar perfeitamente com o tom da sua marca.
3
Step 3
Adicione Marca e Efeitos
Incorpore a identidade da sua empresa utilizando controles de marca como logotipos personalizados e cores da marca. Melhore ainda mais seu vídeo com música de fundo e transições de cena para um acabamento profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos de comunicação interna de alta qualidade. Redimensione facilmente para diferentes plataformas e exporte sua criação, pronta para compartilhar com sua equipe para máximo engajamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios da Empresa e Vídeos de Cultura Impactantes

.

Crie anúncios da empresa envolventes e conteúdo motivacional que conecte com os funcionários, promovendo uma cultura interna positiva e informada.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para comunicação interna?

O HeyGen atua como um criador de vídeos de comunicação interna intuitivo com IA, simplificando o processo de produção de vídeos de comunicação interna de alta qualidade. Você pode transformar texto em conteúdo de vídeo envolvente usando conversão avançada de texto para vídeo e avatares de IA realistas, tudo através de uma interface fácil de usar.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para consistência de marca em vídeos?

O HeyGen oferece recursos robustos de personalização para manter a identidade da sua marca em todos os vídeos de comunicação interna. Você pode aproveitar vários templates e cenas, incorporar controles de marca como logotipos e cores, e utilizar uma rica biblioteca de mídia para criar conteúdo único e consistente.

O HeyGen suporta formatos de vídeo diversos e exportações para diferentes plataformas?

Como uma plataforma versátil de criação de vídeos, o HeyGen suporta vários formatos de vídeo e capacidades de redimensionamento de proporção para se adequar a diferentes canais de distribuição. Isso garante que seus vídeos internos, completos com legendas geradas automaticamente, sejam otimizados para cada experiência de visualização, desde a integração de funcionários até anúncios da empresa.

Como as funcionalidades de IA do HeyGen melhoram o treinamento interno e os anúncios?

As poderosas funcionalidades de IA do HeyGen, incluindo avatares de IA realistas e geração avançada de voz com IA, melhoram significativamente os vídeos de treinamento corporativo e anúncios da empresa. Essas capacidades permitem que você produza conteúdo profissional e envolvente rapidamente, melhorando a entrega de mensagens e o engajamento dos funcionários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo