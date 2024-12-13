Seu Criador de Vídeos de Conscientização Interna para Engajar Equipes

Transforme sua comunicação interna: Crie vídeos poderosos de conscientização interna a partir de roteiros para engajar funcionários, utilizando texto-para-vídeo inteligente.

Crie um vídeo conciso de 45 segundos para conscientização interna de todos os funcionários, celebrando um recente marco da empresa. O estilo visual deve ser brilhante e comemorativo, com uma trilha sonora animada, transmitindo energia positiva. Utilize os avatares de IA da HeyGen para entregar mensagens-chave, garantindo uma apresentação consistente e envolvente dos anúncios da empresa.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados, apresentando-os aos valores fundamentais da empresa. A estética visual deve ser limpa e profissional, usando geração de narração amigável para guiá-los através das informações essenciais. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma peça polida e informativa que estabeleça um tom positivo para a experiência do funcionário.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 30 segundos de branding do empregador, voltado para mostrar a vibrante cultura da empresa tanto para equipes internas quanto para candidatos em potencial. Empregue um estilo visualmente rico e dinâmico, com transições rápidas e uma trilha sonora inspiradora. Produza isso rapidamente usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar mensagens-chave sobre trabalho em equipe e inovação em visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de treinamento interno de 45 segundos oferecendo 'dicas profissionais' para um novo recurso de software, direcionado a um departamento específico. A abordagem visual deve ser clara e instrutiva, com uma narração calma e explicativa para garantir fácil compreensão. Melhore a acessibilidade e o entendimento gerando automaticamente legendas precisas com a HeyGen para todos os espectadores.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Conscientização Interna

Produza rapidamente vídeos impactantes de conscientização interna para engajar sua equipe, compartilhar atualizações e promover um ambiente de trabalho conectado com ferramentas fáceis de usar.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece inserindo seu roteiro de texto ou selecionando um modelo de vídeo pré-desenhado. Utilize o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para dar vida instantaneamente às suas palavras.
2
Step 2
Escolha Seus Elementos Visuais e de Áudio
Personalize sua mensagem selecionando um avatar de IA para apresentar seu conteúdo. Aumente ainda mais o engajamento aproveitando a capacidade de "avatares de IA" da HeyGen para representar visualmente sua mensagem.
3
Step 3
Adicione Branding e Mídia
Reforce a identidade da sua empresa aplicando o logotipo e as cores da sua marca. Adicione facilmente mídia de estoque da biblioteca abrangente ou carregue seus próprios ativos, com suporte da extensa "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Finalize seu vídeo adicionando legendas automáticas para acessibilidade. Em seguida, exporte seu vídeo de conscientização interna concluído, usando o robusto "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para se adequar a qualquer canal de comunicação interna.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Anúncios Internos Envolventes

Crie vídeos de comunicação interna dinâmicos e inspiradores para manter os funcionários informados e promover uma cultura empresarial positiva.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicação interna?

A HeyGen atua como um criador de vídeos intuitivo com IA, permitindo que você produza vídeos de comunicação interna envolventes com facilidade. Aproveite os avatares de IA e as poderosas capacidades de texto-para-vídeo para transformar roteiros em conteúdo profissional, mesmo sem conhecimento prévio de edição de vídeo.

A HeyGen pode ser usada para criar diversos vídeos de treinamento interno e conteúdo de integração?

Com certeza, a HeyGen oferece capacidades robustas para gerar diversos vídeos de treinamento interno e vídeos de integração abrangentes. Utilize uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis e acesse uma rica biblioteca de ativos de vídeo para produzir rapidamente vídeos explicativos envolventes para qualquer necessidade corporativa.

Quais recursos de branding a HeyGen oferece para vídeos corporativos?

A HeyGen permite que você mantenha uma identidade de marca consistente em todos os seus vídeos corporativos com extensos controles de branding. Incorpore facilmente o logotipo da sua empresa, cores específicas e estilos personalizados para reforçar seu branding de empregador em cada vídeo de conscientização interna.

A HeyGen é um software de criação de vídeos acessível para colaboração em equipe?

Sim, a HeyGen é projetada como um software de criação de vídeos fácil de usar que promove a colaboração eficiente em equipe. Sua interface intuitiva e simplicidade de arrastar e soltar capacitam qualquer pessoa a criar vídeos profissionais, eliminando a necessidade de experiência extensa em edição de vídeo.

