Seu Criador de Vídeos de Conscientização Interna para Engajar Equipes
Transforme sua comunicação interna: Crie vídeos poderosos de conscientização interna a partir de roteiros para engajar funcionários, utilizando texto-para-vídeo inteligente.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados, apresentando-os aos valores fundamentais da empresa. A estética visual deve ser limpa e profissional, usando geração de narração amigável para guiá-los através das informações essenciais. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma peça polida e informativa que estabeleça um tom positivo para a experiência do funcionário.
Desenvolva um vídeo de 30 segundos de branding do empregador, voltado para mostrar a vibrante cultura da empresa tanto para equipes internas quanto para candidatos em potencial. Empregue um estilo visualmente rico e dinâmico, com transições rápidas e uma trilha sonora inspiradora. Produza isso rapidamente usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar mensagens-chave sobre trabalho em equipe e inovação em visuais atraentes.
Produza um vídeo de treinamento interno de 45 segundos oferecendo 'dicas profissionais' para um novo recurso de software, direcionado a um departamento específico. A abordagem visual deve ser clara e instrutiva, com uma narração calma e explicativa para garantir fácil compreensão. Melhore a acessibilidade e o entendimento gerando automaticamente legendas precisas com a HeyGen para todos os espectadores.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore o Treinamento Interno e a Integração.
Aproveite vídeos com tecnologia de IA para aumentar significativamente o engajamento no treinamento de funcionários e a retenção de conhecimento.
Desenvolva Módulos de Aprendizado para Toda a Empresa.
Produza rapidamente cursos internos abrangentes para expandir as habilidades e o conhecimento dos funcionários em toda a sua organização.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicação interna?
A HeyGen atua como um criador de vídeos intuitivo com IA, permitindo que você produza vídeos de comunicação interna envolventes com facilidade. Aproveite os avatares de IA e as poderosas capacidades de texto-para-vídeo para transformar roteiros em conteúdo profissional, mesmo sem conhecimento prévio de edição de vídeo.
A HeyGen pode ser usada para criar diversos vídeos de treinamento interno e conteúdo de integração?
Com certeza, a HeyGen oferece capacidades robustas para gerar diversos vídeos de treinamento interno e vídeos de integração abrangentes. Utilize uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis e acesse uma rica biblioteca de ativos de vídeo para produzir rapidamente vídeos explicativos envolventes para qualquer necessidade corporativa.
Quais recursos de branding a HeyGen oferece para vídeos corporativos?
A HeyGen permite que você mantenha uma identidade de marca consistente em todos os seus vídeos corporativos com extensos controles de branding. Incorpore facilmente o logotipo da sua empresa, cores específicas e estilos personalizados para reforçar seu branding de empregador em cada vídeo de conscientização interna.
A HeyGen é um software de criação de vídeos acessível para colaboração em equipe?
Sim, a HeyGen é projetada como um software de criação de vídeos fácil de usar que promove a colaboração eficiente em equipe. Sua interface intuitiva e simplicidade de arrastar e soltar capacitam qualquer pessoa a criar vídeos profissionais, eliminando a necessidade de experiência extensa em edição de vídeo.