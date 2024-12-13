Gerador de Conscientização Interna: Aumente o Engajamento dos Funcionários

Crie comunicações internas envolventes instantaneamente. Nosso gerador de conscientização interna usa avatares de IA para entregar mensagens claras e consistentes para sua equipe.

Produza um vídeo de 45 segundos projetado para novos contratados, utilizando um avatar de IA para entregar materiais essenciais de integração de funcionários com um tom acolhedor e profissional, garantindo uma narração calma e informativa. Este vídeo serve como um gerador de conscientização interna para a cultura da empresa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma atualização de comunicação interna envolvente de 30 segundos para todos os funcionários sobre novas atualizações de políticas, focando em mensagens claras com um tom consistente. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir do roteiro para garantir precisão e profissionalismo na entrega.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um anúncio profissional conciso de 60 segundos celebrando um marco da empresa, direcionado a todos os stakeholders internos para aumentar o engajamento dos funcionários. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e animado com música de fundo alegre, aproveitando ao máximo os diversos modelos e cenas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um segmento poderoso de 45 segundos especificamente para as equipes de RH e Comunicações Internas, destacando os benefícios de economia de tempo de um Gerador de Comunicação Interna de IA. O estilo visual deve ser moderno e eficiente, complementado por uma narração confiante gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen para transmitir soluções.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Conscientização Interna

Crie facilmente atualizações de vídeo envolventes para sua equipe para aumentar as comunicações internas e o engajamento dos funcionários usando ferramentas com tecnologia de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando sua mensagem interna. Nossa plataforma aproveita o texto para vídeo a partir do roteiro para transformar suas palavras em um vídeo dinâmico, garantindo que a criação de conteúdo seja simplificada e eficiente para anúncios ou atualizações importantes.
2
Step 2
Escolha Seu Agente de IA
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar sua mensagem interna. Isso garante um tom profissional e consistente em todas as suas comunicações, tornando as atualizações confiáveis e claras.
3
Step 3
Personalize e Marque
Integre a identidade da sua empresa com nossos controles de branding, adicionando logotipos e cores corporativas. Isso ajuda a manter uma experiência familiar e visualmente atraente para os funcionários enquanto reforça sua mensagem.
4
Step 4
Gere e Envolva
Produza seu vídeo final com uma geração de narração envolvente e compartilhe-o facilmente. Vídeos internos dinâmicos e com tecnologia de IA aumentam significativamente o engajamento dos funcionários e a conscientização interna geral.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale o Aprendizado e Desenvolvimento Interno

Desenvolva um maior volume de cursos internos envolventes e expanda efetivamente o alcance para todos os funcionários para iniciativas de aprendizado contínuo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar as comunicações internas?

O HeyGen funciona como um Gerador de Comunicação Interna de IA, capacitando as equipes de RH e Comunicações Internas a criar vídeos dinâmicos de IA. Isso garante mensagens claras e um tom consistente, aumentando significativamente o engajamento dos funcionários e a conscientização interna dentro da organização.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos de conscientização interna?

O HeyGen oferece recursos robustos para criação de conteúdo, incluindo avatares de IA personalizáveis, funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro e geração de narração profissional. Os usuários também podem utilizar vários modelos e cenas para produzir rapidamente anúncios profissionais impactantes e materiais de integração de funcionários.

Como o HeyGen ajuda as equipes de RH e Comunicações Internas a economizar tempo?

O HeyGen é uma ferramenta poderosa de economia de tempo para as equipes de RH e Comunicações Internas, automatizando a geração de conteúdo em vídeo. Ele permite escalar de forma eficiente os esforços de comunicação, transformando atualizações complexas de políticas e anúncios rotineiros em formatos de vídeo envolventes sem a necessidade de recursos extensivos de produção.

O HeyGen pode ajudar com atualizações de políticas e materiais de integração de funcionários?

Sim, o HeyGen é perfeitamente adequado para gerar anúncios profissionais, atualizações de políticas e materiais de integração de funcionários envolventes. Suas capacidades de agente de vídeo de IA garantem mensagens claras e mantêm um tom consistente em todo o conteúdo interno crítico, promovendo um melhor alinhamento organizacional.

