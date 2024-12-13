O HeyGen é uma ferramenta poderosa de economia de tempo para as equipes de RH e Comunicações Internas, automatizando a geração de conteúdo em vídeo. Ele permite escalar de forma eficiente os esforços de comunicação, transformando atualizações complexas de políticas e anúncios rotineiros em formatos de vídeo envolventes sem a necessidade de recursos extensivos de produção.