Criador de Vídeos de Anúncio Interno para Engajar Sua Equipe
Gere vídeos de anúncio corporativo impactantes sem esforço com texto-para-vídeo a partir de script, mantendo sua equipe informada e conectada.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo inspirador de 60 segundos destacando um funcionário, celebrando uma recente conquista da equipe ou contribuição individual, direcionado a toda a equipe da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e semelhante a uma entrevista, com narração motivacional e música de fundo suave. Aproveite a geração de narração do HeyGen para uma entrega clara e legendas automáticas para garantir acessibilidade a todos os espectadores.
Desenhe um vídeo de anúncio corporativo de 30 segundos para reforçar os valores centrais da empresa ou compartilhar uma atualização positiva de cultura, destinado tanto a funcionários existentes quanto a novos contratados. O estilo visual deve ser profissional e inspirador, alinhado com a marca corporativa, acompanhado por música instrumental edificante. Empregue os diversos modelos e cenas do HeyGen para definir rapidamente o tom e integrar suporte de biblioteca de mídia/estoque para visuais de alta qualidade.
Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos para anunciar um próximo webinar interno ou evento de equipe, especificamente para um departamento direcionado ou equipes multifuncionais. Este vídeo de comunicações internas com IA deve apresentar um estilo visual dinâmico e informativo com gráficos vibrantes e uma trilha sonora energética. Aproveite o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para otimizar o vídeo para várias plataformas internas e incorpore avatares de IA para um toque personalizado.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Impulsione Treinamento Interno e Integração.
Melhore o aprendizado e a retenção dos funcionários criando rapidamente vídeos de treinamento e módulos de integração envolventes com tecnologia de IA.
Desenvolva Conteúdo de Aprendizado Interno.
Produza sem esforço um maior volume de cursos internos de alta qualidade e conteúdo educacional para seus funcionários usando vídeo com IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de anúncio interno?
O HeyGen transforma suas comunicações internas em conteúdo envolvente usando uma plataforma de vídeo avançada de IA. Ele capacita você a criar vídeos profissionais para anúncios corporativos de forma eficiente, garantindo que suas mensagens ressoem claramente com os funcionários.
Quais recursos criativos o HeyGen oferece para criar comunicações de funcionários atraentes?
O HeyGen fornece ferramentas criativas poderosas como avatares de IA e conversão de texto-para-vídeo sem interrupções, permitindo que você gere vídeos internos de alta qualidade. Você também pode utilizar vários modelos de vídeo para produzir rapidamente conteúdo profissional e envolvente para sua equipe.
É fácil produzir vídeos internos de alta qualidade com o HeyGen para várias atualizações da empresa?
Sim, o HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicações internas de alta qualidade com IA, tornando-se um criador de vídeos fácil para todas as suas atualizações da empresa. Sua plataforma intuitiva permite aplicar branding e gerar vídeos internos profissionais sem esforço.
Além de anúncios, como mais o HeyGen pode apoiar nossas necessidades de vídeo interno?
O HeyGen vai além dos vídeos de anúncio da empresa para apoiar diversas necessidades de vídeo interno, incluindo vídeos de treinamento abrangentes e conteúdo envolvente de integração de funcionários. Você pode facilmente criar e compartilhar esses vídeos internos em toda a sua organização, melhorando a comunicação geral.