Criador de Vídeos de Anúncio Interno para Engajar Sua Equipe

Gere vídeos de anúncio corporativo impactantes sem esforço com texto-para-vídeo a partir de script, mantendo sua equipe informada e conectada.

Crie um vídeo interno de anúncio de 45 segundos para apresentar uma nova funcionalidade de produto ou ferramenta interna. Este vídeo, direcionado a todos os funcionários, deve ter um estilo visual energético e moderno com música de fundo animada. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen para gerar rapidamente a narração, complementada por avatares de IA envolventes para transmitir as mensagens-chave de forma eficaz.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo inspirador de 60 segundos destacando um funcionário, celebrando uma recente conquista da equipe ou contribuição individual, direcionado a toda a equipe da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e semelhante a uma entrevista, com narração motivacional e música de fundo suave. Aproveite a geração de narração do HeyGen para uma entrega clara e legendas automáticas para garantir acessibilidade a todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de anúncio corporativo de 30 segundos para reforçar os valores centrais da empresa ou compartilhar uma atualização positiva de cultura, destinado tanto a funcionários existentes quanto a novos contratados. O estilo visual deve ser profissional e inspirador, alinhado com a marca corporativa, acompanhado por música instrumental edificante. Empregue os diversos modelos e cenas do HeyGen para definir rapidamente o tom e integrar suporte de biblioteca de mídia/estoque para visuais de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo envolvente de 30 segundos para anunciar um próximo webinar interno ou evento de equipe, especificamente para um departamento direcionado ou equipes multifuncionais. Este vídeo de comunicações internas com IA deve apresentar um estilo visual dinâmico e informativo com gráficos vibrantes e uma trilha sonora energética. Aproveite o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para otimizar o vídeo para várias plataformas internas e incorpore avatares de IA para um toque personalizado.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio Interno

Transforme rapidamente suas comunicações internas em anúncios de vídeo envolventes usando ferramentas com tecnologia de IA, simplificando sua mensagem para alcançar todos os funcionários de forma eficaz.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais, incluindo opções com marca, ou comece com uma tela em branco para adequar perfeitamente ao seu anúncio.
2
Step 2
Converta Texto em Vídeo
Cole seu script de anúncio, e nossa plataforma o converterá em um vídeo com narrações naturais e visuais envolventes, dando vida às suas palavras.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Branding
Carregue facilmente mídia da empresa ou use nossa extensa biblioteca de estoque. Aplique seus controles de branding, como logotipos e cores, para garantir consistência e reforçar a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Compartilhe em Plataformas Internas
Gere seu vídeo de anúncio interno finalizado e compartilhe-o sem esforço com os funcionários via links mágicos, e-mail ou uploads diretos para sua intranet da empresa e outras plataformas internas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Atualizações da Empresa e Vídeos de Cultura Envolventes

Crie anúncios internos inspiradores e informativos para fomentar uma cultura empresarial forte e manter os funcionários atualizados e motivados.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de anúncio interno?

O HeyGen transforma suas comunicações internas em conteúdo envolvente usando uma plataforma de vídeo avançada de IA. Ele capacita você a criar vídeos profissionais para anúncios corporativos de forma eficiente, garantindo que suas mensagens ressoem claramente com os funcionários.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para criar comunicações de funcionários atraentes?

O HeyGen fornece ferramentas criativas poderosas como avatares de IA e conversão de texto-para-vídeo sem interrupções, permitindo que você gere vídeos internos de alta qualidade. Você também pode utilizar vários modelos de vídeo para produzir rapidamente conteúdo profissional e envolvente para sua equipe.

É fácil produzir vídeos internos de alta qualidade com o HeyGen para várias atualizações da empresa?

Sim, o HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicações internas de alta qualidade com IA, tornando-se um criador de vídeos fácil para todas as suas atualizações da empresa. Sua plataforma intuitiva permite aplicar branding e gerar vídeos internos profissionais sem esforço.

Além de anúncios, como mais o HeyGen pode apoiar nossas necessidades de vídeo interno?

O HeyGen vai além dos vídeos de anúncio da empresa para apoiar diversas necessidades de vídeo interno, incluindo vídeos de treinamento abrangentes e conteúdo envolvente de integração de funcionários. Você pode facilmente criar e compartilhar esses vídeos internos em toda a sua organização, melhorando a comunicação geral.

