Sim, o HeyGen melhora a acessibilidade para novos contratados gerando automaticamente legendas e subtítulos para todos os vídeos. Embora o HeyGen não tenha capacidades diretas de integração com LMS, a plataforma oferece opções de exportação fáceis, permitindo o upload sem problemas para qualquer LMS ou plataforma interna para seus vídeos de treinamento.