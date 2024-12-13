Gerador de Vídeos de Orientação para Estagiários: Simplifique a Integração de RH

Eleve o engajamento dos estagiários e simplifique o treinamento criando vídeos dinâmicos com avatares de IA.

Prompt de Exemplo 1
Que tal um vídeo abrangente de 60 segundos para a integração de novos funcionários, explicando as políticas essenciais da empresa e apresentando as equipes? O estilo visual e de áudio deve ser limpo, informativo e corporativo, utilizando Texto-para-vídeo a partir do roteiro para garantir precisão e Legendas/legendas para acessibilidade, tornando-o um vídeo de treinamento eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Gere um vídeo promocional atraente de 30 segundos direcionado a profissionais de RH e gerentes, ilustrando a eficiência de um criador de vídeos de integração. O estilo visual deve ser dinâmico e inspirador, mostrando transições de cena rápidas e perfeitas usando Modelos e cenas da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para produzir rapidamente conteúdo profissional de engajamento de funcionários.
Prompt de Exemplo 3
Vamos criar um vídeo de orientação impactante de 50 segundos para novos estagiários, destacando a cultura e os valores da empresa. O estilo visual deve ser acolhedor e personalizado, apresentando transições dinâmicas e uma geração de narração calorosa e convidativa para criar uma forte primeira impressão. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para garantir que o conteúdo seja versátil em várias plataformas para o nosso gerador de vídeos de orientação para estagiários.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Orientação para Estagiários

Crie vídeos de orientação para estagiários envolventes e profissionais sem esforço, garantindo uma experiência acolhedora e informativa para cada novo contratado.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Converta facilmente seu conteúdo escrito de orientação para estagiários em palavras faladas. Nossa capacidade avançada de Texto-para-vídeo a partir do roteiro transforma seu texto em narrações com som natural, tornando a criação de conteúdo rápida e simples.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua empresa. Esses apresentadores virtuais entregarão sua mensagem de orientação com profissionalismo, aumentando o engajamento dos novos estagiários.
3
Step 3
Personalize com Branding
Reforce a identidade da sua empresa aplicando seus controles de Branding. Integre facilmente seu logotipo, cores da marca e outros elementos visuais para garantir uma experiência de integração de estagiários consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo de integração de funcionários em vários formatos e proporções. Compartilhe-o em suas plataformas preferidas ou LMS, fornecendo informações acessíveis e consistentes para todos os seus novos contratados.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova uma Experiência de Integração Positiva

Entregue vídeos inspiradores e acolhedores gerados por IA para articular a cultura e os valores da empresa, motivando novos estagiários desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de orientação para estagiários?

O HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos de IA, simplificando a produção de vídeos impactantes de orientação para estagiários. Profissionais de RH podem utilizar suas capacidades de texto-para-vídeo e diversos modelos de vídeo para criar rapidamente conteúdo envolvente para novos contratados, economizando tempo e recursos significativos.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para uma produção eficiente de vídeos de integração de funcionários?

O HeyGen utiliza avatares de IA poderosos e tecnologia sofisticada de texto-para-vídeo para acelerar a produção de vídeos de integração de funcionários. Você pode gerar narrações de IA com som natural diretamente do seu roteiro, garantindo uma narração de alta qualidade e consistente para todos os seus vídeos de treinamento.

O HeyGen pode garantir a consistência da marca para meus vídeos de treinamento e integração de funcionários?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore o logotipo e a paleta de cores da sua empresa em todos os seus vídeos de integração de funcionários. Isso garante uma experiência de marca profissional e consistente, promovendo um engajamento mais forte dos funcionários desde o início.

O HeyGen oferece suporte à acessibilidade e integração para conteúdo de integração de novos contratados?

Sim, o HeyGen melhora a acessibilidade para novos contratados gerando automaticamente legendas e subtítulos para todos os vídeos. Embora o HeyGen não tenha capacidades diretas de integração com LMS, a plataforma oferece opções de exportação fáceis, permitindo o upload sem problemas para qualquer LMS ou plataforma interna para seus vídeos de treinamento.

