Criador de Vídeos de Design de Interiores para Visuais Deslumbrantes

Eleve suas apresentações de design com avatares de AI envolventes e visuais dinâmicos.

Desenvolva um vídeo cativante de 30 segundos mostrando uma transformação de ambientação virtual, perfeito para corretores de imóveis e clientes potenciais. Utilize um estilo visual sofisticado e limpo com uma narração profissional, aproveitando os extensos "Templates e cenas" e "Geração de narração" da HeyGen para apresentar rapidamente seu portfólio de design e destacar ideias inovadoras de design de interiores.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de marketing envolvente de 45 segundos para destacar seus serviços únicos de design de interiores, direcionado a pequenas empresas e designers freelancers. Utilize visuais dinâmicos, uma trilha sonora animada e um claro chamado à ação, integrando os "Avatares de AI" e "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para criar facilmente anúncios de vídeo atraentes que aumentem as vendas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 60 segundos demonstrando os princípios do Design de Interiores Moderno, voltado para proprietários de casas em busca de inspiração e estudantes de design. Adote uma abordagem visual educacional e calma com narração clara e música de fundo suave, utilizando a "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" e "Legendas automáticas" da HeyGen para criar um vídeo de demonstração de produto abrangente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo vibrante de 15 segundos repleto de ideias rápidas de design de interiores para seguidores de redes sociais e entusiastas de DIY. Utilize um estilo visual rápido e moderno com música de fundo energética e cortes rápidos, aplicando "Redimensionamento de proporção e exportações" e "Templates e cenas" personalizáveis da HeyGen para criar vídeos de design de interiores para compartilhamento instantâneo nas redes sociais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Design de Interiores

Crie vídeos deslumbrantes de design de interiores sem esforço. Mostre seus projetos e visão com templates profissionais, mídia rica e ferramentas de edição poderosas.

1
Step 1
Escolha um Template de Vídeo
Selecione entre uma variedade de templates de vídeo profissionais e cenas projetadas para dar vida aos seus conceitos de design de interiores de forma rápida e eficiente.
2
Step 2
Carregue Seus Recursos de Design
Adicione facilmente imagens de seus designs, plantas baixas e mood boards usando a biblioteca de mídia/suporte de estoque para personalizar seu conteúdo de vídeo.
3
Step 3
Personalize com Visuais e Som
Enriqueça seu vídeo com animações de texto dinâmicas e uma narrativa clara usando nosso recurso de geração de narração, explicando suas escolhas de design.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Projeto
Finalize seu vídeo de design de interiores e use o redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para compartilhamento perfeito nas redes sociais e apresentações para clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso em Design de Interiores

.

Transforme depoimentos de clientes em narrativas de vídeo atraentes para construir confiança e destacar seus projetos de design bem-sucedidos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de design de interiores atraentes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos profissionais de Design de Interiores usando ferramentas intuitivas. Transforme facilmente seus conceitos de design e adicione imagens de seus projetos em apresentações de vídeo dinâmicas para mostrar seu portfólio de design e envolver clientes.

A HeyGen oferece templates de vídeo especificamente para apresentações de design de interiores?

Sim, a HeyGen fornece uma ampla gama de templates de vídeo ricos, adaptados para design de interiores. Esses templates prontos para uso ajudam você a produzir rapidamente vídeos de marketing, tours virtuais de casas ou vídeos de demonstração de produtos com facilidade.

A HeyGen pode utilizar AI para aprimorar meu conteúdo de vídeo de design de interiores?

Com certeza. A HeyGen integra recursos avançados de AI, como geração de texto para vídeo e narração, permitindo que você narre seus designs de forma eficaz. Isso ajuda a criar vídeos explicativos envolventes ou até mesmo apresentações de Ambientação Virtual de forma eficiente.

Como posso manter a consistência da marca em meus vídeos de marketing de design de interiores usando a HeyGen?

A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca de forma harmoniosa em todos os seus vídeos de marketing. Isso garante uma aparência profissional e coesa para o seu negócio de design de interiores ao compartilhar nas redes sociais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo