Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vibrante vídeo de 15 segundos para redes sociais, perfeito para decoradores de casa DIY, oferecendo dicas rápidas sobre como obter recomendações de design personalizadas. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, acompanhado por música animada e energética e legendas envolventes na tela, aproveitando os diversos Modelos & cenas da HeyGen para apresentar um guia rápido e inspirador da sua ferramenta de design de interiores com IA.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo imersivo de 45 segundos de passeio virtual para corretores de imóveis, guiando potenciais compradores por uma propriedade usando plantas baixas detalhadas em 3D. O estilo visual e de áudio deve ser sofisticado e convidativo, com música de fundo calma e elegante, apresentando um avatar de IA da HeyGen para atuar como anfitrião virtual, narrando claramente as principais características e comodidades.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de marketing elegante de 60 segundos direcionado a clientes de alto padrão para uma empresa de design de interiores, mostrando os estilos de design únicos e as capacidades de projeto da empresa através de renderizações fotorrealistas impressionantes. O vídeo deve ter uma estética visual dinâmica e aspiracional, acompanhada por música de fundo orquestral ou contemporânea refinada, utilizando a geração de Voz da HeyGen para entregar uma mensagem de marca polida e autoritária.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Alinhamento de Design de Interiores

Transforme facilmente seus conceitos de design de interiores e visuais de encenação virtual em vídeos envolventes e profissionais para apresentações, marketing e alinhamento com clientes.

1
Step 1
Carregue Seus Recursos de Design
Comece carregando suas imagens de alta qualidade, renderizações fotorrealistas ou plantas baixas em 3D. Utilize a robusta biblioteca de mídia/suporte de estoque da plataforma para aprimorar seus visuais e criar um cenário envolvente para suas narrativas de design.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro de História de Design
Desenvolva um roteiro detalhado delineando sua visão de design de interiores, conceitos de encenação virtual ou propostas para clientes. Este roteiro formará a base do seu vídeo, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo para transmitir sua mensagem com precisão.
3
Step 3
Gere Locuções Profissionais
Transforme seu roteiro em uma narração com som natural usando a geração avançada de locução. Escolha entre várias vozes para combinar perfeitamente com o tom e estilo do seu projeto de design de interiores, garantindo comunicação clara e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Visão
Finalize seu vídeo com controles de marca precisos, adicionando seu logotipo e esquemas de cores preferidos. Em seguida, exporte seu vídeo em vários formatos e resoluções, tornando-o pronto para compartilhar em redes sociais, sites ou apresentações para clientes.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre projetos de design e passeios virtuais

Apresente conceitos de design, encenação virtual e propostas para clientes através de vídeos profissionais e envolventes com IA para comunicação clara e impacto.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar minhas apresentações de design de interiores?

A HeyGen atua como um "criador de vídeos com IA" permitindo que designers de interiores transformem "renderizações fotorrealistas" e conceitos de design em "vídeos de marketing" envolventes. Crie facilmente "passeios virtuais" e apresentações dinâmicas que mostram vários "estilos de design" e "arranjos de móveis" dentro do seu "portfólio de design".

Posso criar vídeos de marketing profissionais a partir de um roteiro usando a HeyGen?

Com certeza! A capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" da HeyGen permite que você converta facilmente conteúdo escrito em "vídeos de marketing" e "vídeos explicativos" polidos. Combine isso com a avançada "geração de locução" e "Modelos & cenas" personalizáveis para anúncios de vídeo impactantes.

A HeyGen oferece controles de marca e avatares de IA para vídeos empresariais?

Sim, a HeyGen fornece "Controles de marca" abrangentes para integrar perfeitamente seu logotipo e cores da marca, garantindo consistência em todo o seu conteúdo. Aproveite os "avatares de IA" realistas para apresentar informações profissionalmente, ideal para "corretores de imóveis" e "designers de interiores" criando "propostas para clientes" e "vídeos para redes sociais".

Quais capacidades visuais a HeyGen oferece para exibir projetos de design?

A HeyGen capacita você a elevar suas visualizações de design incorporando perfeitamente "imagens de seus designs" e "renderizações fotorrealistas". Gere "passeios virtuais" envolventes e "vídeos de demonstração de produtos" para destacar efetivamente conceitos de "design de ambientes com IA" e apresentar "designs de casas 3D editáveis" com clareza impressionante.

