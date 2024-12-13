Crie um vídeo de treinamento técnico de 1 minuto para gerentes de L&D corporativos, mostrando como um criador de vídeos interativos pode melhorar a integração de funcionários. O estilo visual deve ser profissional e instrutivo, apresentando gravações de tela claras e sobreposições animadas, acompanhadas por uma narração amigável e encorajadora. O vídeo demonstra cenários complexos de "ramificação de vídeo" e "perguntas" incorporadas para verificações de conhecimento, utilizando os avatares de IA e geração de narração do HeyGen para oferecer um caminho de aprendizado personalizado.

