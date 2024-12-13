Criador de Vídeos Interativos: Aumente o Engajamento e as Conversões

Aumente o engajamento dos espectadores e impulsione as conversões com vídeos interativos personalizados, alimentados por modelos e cenas abrangentes.

Crie um vídeo de treinamento técnico de 1 minuto para gerentes de L&D corporativos, mostrando como um criador de vídeos interativos pode melhorar a integração de funcionários. O estilo visual deve ser profissional e instrutivo, apresentando gravações de tela claras e sobreposições animadas, acompanhadas por uma narração amigável e encorajadora. O vídeo demonstra cenários complexos de "ramificação de vídeo" e "perguntas" incorporadas para verificações de conhecimento, utilizando os avatares de IA e geração de narração do HeyGen para oferecer um caminho de aprendizado personalizado.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de demonstração de produto atraente de 90 segundos voltado para profissionais de marketing de produto, destacando as capacidades dinâmicas de um criador de vídeos interativos. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, envolvente e altamente informativo, apresentando gráficos nítidos, música de fundo animada e narração precisa. Ilustre como "hotspots" clicáveis revelam detalhes adicionais do produto e como o "rastreamento de análises" integrado fornece insights valiosos sobre os espectadores, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para criação de conteúdo eficiente e legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Imagine produzir um vídeo de marketing de 45 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas, enfatizando jornadas personalizadas de clientes alcançáveis com um criador de vídeos interativos. Este vídeo deve adotar um estilo dinâmico, visualmente atraente e persuasivo, incorporando cores vibrantes e uma voz convidativa e confiante. Demonstre o poder da "lógica condicional" para personalizar o conteúdo com base nas escolhas dos espectadores e integre perfeitamente "formulários" para captura de leads, tudo construído de forma eficiente usando os Modelos e cenas do HeyGen e apoiado por sua extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de suporte técnico de 2 minutos para desenvolvedores de software, demonstrando um guia de solução de problemas complexo usando um criador de vídeos interativos. A apresentação visual e de áudio deve ser detalhada, sistemática e fácil de seguir, apresentando visuais passo a passo claros e uma voz instrutiva e calma. Mostre como "playlists" podem organizar vários módulos para uma experiência de aprendizado abrangente e utilize a "ferramenta de corte de vídeo" para refinar as instruções, garantindo visualização ideal em diferentes dispositivos com o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Interativos

Transforme facilmente seus vídeos estáticos em experiências dinâmicas e orientadas por decisões que capturam a atenção do público e coletam dados valiosos.

1
Step 1
Crie ou Carregue Seu Vídeo
Comece importando seu conteúdo de vídeo existente ou utilize as ferramentas da plataforma para criar novos vídeos. Você pode aproveitar a biblioteca de mídia/suporte de estoque integrada para encontrar ativos adequados.
2
Step 2
Adicione Elementos Interativos
Enriqueça seu vídeo colocando botões clicáveis e hotspots em momentos-chave. Essas camadas interativas dinâmicas permitem que os espectadores façam escolhas ou acessem mais informações diretamente no vídeo.
3
Step 3
Defina Jornadas dos Espectadores
Implemente lógica condicional para criar caminhos de ramificação de vídeo personalizados com base nas escolhas dos espectadores. Isso guia cada indivíduo por uma experiência de conteúdo única e relevante.
4
Step 4
Compartilhe e Analise o Desempenho
Publique seu vídeo interativo e compartilhe-o em várias plataformas. Monitore sua eficácia com o rastreamento de análises integrado para entender o engajamento dos espectadores e os pontos de decisão.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda o Alcance de Cursos Educacionais

.

Desenvolva e ofereça cursos online mais abrangentes de forma eficiente, alcançando um público global mais amplo de alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos usando IA?

O HeyGen capacita os usuários a gerar vídeos profissionais sem esforço usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Você pode transformar roteiros em conteúdo visual atraente, tornando a criação de multimídia de alta qualidade acessível a todos.

Quais controles de branding estão disponíveis no HeyGen?

O HeyGen oferece controles de branding robustos que permitem integrar seu logotipo, escolher cores da marca e utilizar fontes personalizadas. Isso garante que cada vídeo produzido com o HeyGen mantenha uma identidade de marca consistente e profissional, aprimorando sua estratégia de marketing.

Como os modelos do HeyGen apoiam a criação eficiente de vídeos?

O HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de modelos e cenas profissionais projetados para agilizar seu processo de criação de vídeos. Esses layouts pré-desenhados permitem adaptação e edição rápidas, permitindo que você produza vídeos polidos sem ferramentas extensas de edição de vídeo.

Os vídeos do HeyGen podem ser adaptados para diferentes plataformas?

Sim, o HeyGen suporta redimensionamento de proporção e várias opções de exportação, garantindo que seus vídeos sejam otimizados para qualquer plataforma. Essa flexibilidade permite que você compartilhe facilmente seus projetos de vídeo em redes sociais, sites ou apresentações, maximizando o engajamento dos espectadores.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo