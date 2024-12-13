Domine o Aprendizado com Vídeos de Módulos Tutoriais Interativos

Aumente o engajamento dos aprendizes e a retenção de conhecimento em módulos de treinamento autônomos usando avatares de IA dinâmicos.

535/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial educacional dinâmico de 45 segundos destacando um recurso de software complexo para profissionais de TI que buscam desenvolvimento de habilidades específicas. O estilo visual deve ser moderno e nítido, usando gravações de tela claras e sobreposições animadas da biblioteca de mídia/suporte de estoque para destacar etapas-chave. Garanta que legendas precisas estejam presentes ao longo do vídeo, tornando o conteúdo acessível e melhorando a compreensão para aquisição rápida de conhecimento.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo interativo conciso de 30 segundos para clientes em potencial, demonstrando os principais benefícios de um novo produto. Empregue um estilo visual elegante e energético com cortes rápidos e gráficos ousados usando vários modelos e cenas, utilizando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma mensagem impactante. O objetivo é chamar a atenção e fornecer uma visão clara, incentivando uma exploração mais profunda dos recursos do produto durante uma demonstração de produto em ritmo acelerado.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de treinamento autoguiado de 90 segundos direcionado a alunos remotos que precisam de aprendizado flexível e autônomo sobre uma nova ferramenta da empresa. Este vídeo deve apresentar um estilo visual calmo e encorajador, utilizando um avatar de IA profissional em um ambiente limpo e minimalista para explicar procedimentos complexos passo a passo. Garanta que o resultado final seja otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, proporcionando uma experiência de aprendizado acessível e eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos de Módulos Tutoriais Interativos

Eleve o aprendizado e aumente a retenção de conhecimento com módulos tutoriais interativos envolventes e autônomos. Crie conteúdo de vídeo dinâmico projetado para integração eficaz de funcionários e treinamento abrangente.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo Principal
Comece gerando seu vídeo fundamental. Com o HeyGen, você pode facilmente criar vídeos instrucionais envolventes transformando seus roteiros em apresentações cativantes usando avatares de IA e cenas diversas, perfeitos para vídeos de treinamento autoguiado.
2
Step 2
Adicione Elementos de Aprendizado Interativo
Aumente o engajamento incorporando elementos interativos. Projete questionários desafiadores diretamente dentro de seus módulos tutoriais para testar a compreensão e reforçar conceitos-chave, transformando a visualização passiva em aprendizado ativo.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca e Visual
Personalize sua experiência de treinamento. Utilize controles de marca para integrar perfeitamente o logotipo e as cores da sua empresa, garantindo que seus módulos de treinamento estejam alinhados com a identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe para Maior Alcance
Prepare seus módulos interativos para distribuição. Aproveite as opções flexíveis de redimensionamento de proporção de aspecto e exportação do HeyGen para otimizar seu vídeo para várias plataformas, facilitando a integração fácil com LMS e maior acessibilidade para todos os aprendizes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Produção de Vídeos Educacionais

.

Desenvolva tutoriais de vídeo educacionais claros e concisos para assuntos complexos, tornando o aprendizado acessível e eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar o engajamento dos aprendizes em tutoriais de vídeo educacionais?

O HeyGen permite a criação de tutoriais de vídeo educacionais cativantes usando avatares de IA realistas e cenas dinâmicas. Ao transformar roteiros em conteúdo de vídeo envolvente rapidamente, o HeyGen mantém os aprendizes mais engajados do que apresentações estáticas. Esse apelo visual apoia uma melhor retenção de conhecimento em qualquer ambiente de aprendizado.

Qual é o papel da IA na criação de módulos de treinamento eficazes com o HeyGen?

O HeyGen utiliza IA avançada para agilizar a produção de módulos de treinamento profissionais, convertendo roteiros de texto em vídeos de alta qualidade com avatares de IA e narrações naturais. Essa abordagem impulsionada por IA reduz significativamente o tempo de criação, permitindo que os designers instrucionais se concentrem na qualidade e no impacto do conteúdo. Isso garante recursos de aprendizado autônomo consistentes e escaláveis para integração de funcionários ou desenvolvimento de habilidades.

Os vídeos do HeyGen podem ser usados para caminhos de aprendizado personalizados e treinamento autoguiado?

Absolutamente, o HeyGen permite a criação rápida de diversos ativos de vídeo que podem ser organizados para apoiar caminhos de aprendizado personalizados e vídeos de treinamento autoguiado. Ao gerar facilmente diferentes versões ou atualizações com avatares de IA, as organizações podem atender às diversas necessidades dos aprendizes de forma eficiente. Essa flexibilidade torna o HeyGen uma ferramenta ideal para iniciativas de aprendizado remoto escaláveis.

Como o HeyGen apoia a criação de conteúdo de vídeo com marca para demonstrações de produtos?

O HeyGen capacita as empresas a produzir demonstrações de produtos polidas com controle total de marca, incluindo logotipos personalizados e cores da marca. Utilizando modelos profissionais e avatares de IA, as empresas podem apresentar produtos de forma eficaz e consistente. Isso garante propósitos de marketing de alta qualidade e reforça a identidade da marca em todo o conteúdo de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo