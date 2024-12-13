Absolutamente, o HeyGen permite a criação rápida de diversos ativos de vídeo que podem ser organizados para apoiar caminhos de aprendizado personalizados e vídeos de treinamento autoguiado. Ao gerar facilmente diferentes versões ou atualizações com avatares de IA, as organizações podem atender às diversas necessidades dos aprendizes de forma eficiente. Essa flexibilidade torna o HeyGen uma ferramenta ideal para iniciativas de aprendizado remoto escaláveis.