Sim, o HeyGen é um criador de vídeos versátil, ideal para criar uma variedade de conteúdos como vídeos de treinamento ou materiais de marketing. Nossa plataforma fornece controles essenciais de branding, uma biblioteca abrangente de mídia de estoque e redimensionamento flexível de proporção de aspecto para uma saída ideal em diferentes plataformas de mídia social.