Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional conciso de 30 segundos direcionado a potenciais alunos adultos, destacando os benefícios de um novo curso de desenvolvimento profissional online. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e energético, utilizando diversos estilos de vídeo com transições rápidas de cenas dos "templates & scenes" do HeyGen, garantindo que o conteúdo envolvente capture a atenção imediatamente.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma microaula de 60 segundos para profissionais ocupados, demonstrando uma característica chave de uma ferramenta de software, aproveitando os avatares de IA do HeyGen. O estilo visual será limpo e direto, com o avatar de IA servindo como instrutor, articulando claramente os passos, enquanto o áudio permanece profissional e fácil de entender, enfatizando a interface amigável para um aprendizado rápido.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo lúdico de 40 segundos recapitulando uma aula de história para alunos do ensino fundamental, usando vídeos animados para dar vida a figuras históricas. O estilo visual deve ser colorido e imaginativo, incorporando elementos da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen, acompanhado por uma trilha sonora animada e apropriada para a idade, tornando o design da lição mais criativo e memorável.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Lição Interativa

Transforme seu conteúdo educacional em experiências dinâmicas e envolventes que cativam os alunos e melhoram a compreensão com uma poderosa plataforma de criação de vídeos.

1
Step 1
Crie Sua Base
Selecione entre diversos "Templates & scenes" para rapidamente estruturar sua lição, ou comece com uma tela em branco para controle criativo total.
2
Step 2
Incorpore Interações Envolventes
Adicione elementos interativos como quizzes, enquetes ou marcadores clicáveis diretamente no seu vídeo para testar a compreensão e manter os espectadores engajados.
3
Step 3
Personalize Sua Lição
Personalize seu vídeo escolhendo entre uma variedade de "avatares de IA" para apresentar seu conteúdo, ou carregue seus próprios meios e ativos de branding.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Utilize "Redimensionamento de proporção de aspecto & exportações" para gerar sua lição interativa finalizada em múltiplos formatos adequados para várias plataformas e públicos.

Esclareça Assuntos Complexos com Vídeos Explicativos

Use vídeos explicativos com IA para simplificar tópicos complexos, tornando o conteúdo educacional acessível e fácil de entender para todos os alunos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com IA?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos com suas ferramentas intuitivas de vídeo com IA, permitindo que os usuários gerem facilmente vídeos animados de alta qualidade a partir de roteiros de texto. Esta plataforma de criação de vídeos com IA oferece uma interface amigável para produzir conteúdo envolvente de forma eficiente.

Posso criar vídeos de lições interativas envolventes usando o HeyGen?

Com certeza, o HeyGen é um criador excepcional de vídeos de lições interativas, oferecendo ferramentas robustas para produzir vídeos explicativos cativantes. Você pode utilizar diversos templates e opções extensas de personalização para criar conteúdo envolvente, perfeito para estudantes e professores.

Que tipo de conteúdo visual posso produzir com os avatares de IA do HeyGen?

Com o HeyGen, você pode produzir vídeos animados profissionais com avatares de IA realistas gerados a partir de roteiros de texto para vídeo. Nossa plataforma suporta diversos estilos de vídeo, permitindo que você crie conteúdo visual dinâmico e personalizado para várias aplicações.

O HeyGen oferece recursos para branding e formatos de conteúdo diversificados?

Sim, o HeyGen é um criador de vídeos versátil, ideal para criar uma variedade de conteúdos como vídeos de treinamento ou materiais de marketing. Nossa plataforma fornece controles essenciais de branding, uma biblioteca abrangente de mídia de estoque e redimensionamento flexível de proporção de aspecto para uma saída ideal em diferentes plataformas de mídia social.

