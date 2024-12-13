Crie um vídeo tutorial envolvente de 60 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas ocupados, ilustrando como configurar uma integração de software crítica com facilidade. O estilo visual deve ser brilhante e encorajador, apresentando um avatar de IA amigável guiando os espectadores em cada etapa, acompanhado por uma narração animada e clara. Utilize os poderosos avatares de IA da HeyGen para dar vida ao seu tutorial, tornando processos técnicos complexos acessíveis e envolventes para seu público.

Gerar Vídeo