Gerador de Vídeos de Treinamento de Integração: Crie Cursos Envolventes Rápido

Transforme seu processo de integração de funcionários e admissão de clientes. Use nossos avatares de IA para criar vídeos de treinamento profissionais e envolventes rapidamente a partir de qualquer roteiro.

Crie um vídeo instrutivo envolvente de 1 minuto para novos funcionários de TI, demonstrando as etapas críticas de acesso ao sistema e protocolos de segurança. O vídeo deve apresentar um avatar profissional de IA guiando os espectadores por cada detalhe técnico com uma linguagem clara e concisa, garantindo compreensão imediata de procedimentos complexos e minimizando erros durante a integração.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo conciso de 90 segundos para as equipes de vendas e integração de clientes, detalhando o novo processo eficiente de admissão de clientes. Utilize o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen para converter um roteiro detalhado em uma sequência animada, apresentada com um estilo visual limpo e instrutivo e uma narração confiante e tranquilizadora para otimizar as interações iniciais com os clientes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um módulo de treinamento abrangente de 2 minutos para gerentes de projeto sobre como coletar efetivamente os requisitos do projeto usando uma nova plataforma digital. Empregue os diversos Modelos e Cenas da HeyGen para criar um estilo visual dinâmico e profissional, integrando explicações textuais pop-up e uma trilha sonora de apoio para delinear claramente o processo do 'Modelo de Vídeos de Coleta de Requisitos' para uma criação de curso ideal.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de anúncio envolvente de 45 segundos para equipes globais, introduzindo os benefícios de aproveitar a criação de vídeos com IA para comunicações internas. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno e diversificado com dicas visuais dinâmicas, utilizando o recurso avançado de Geração de Narração da HeyGen para apresentar informações-chave em vários idiomas, garantindo acessibilidade e compreensão clara entre diferentes grupos linguísticos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Integração

Simplifique sua integração de funcionários e treinamento de equipe gerando rapidamente vídeos de integração profissionais, impulsionados por IA, com conteúdo e avatares personalizáveis.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Treinamento
Comece inserindo seu roteiro de treinamento ou convertendo materiais existentes em uma narrativa dinâmica. Nosso recurso de Texto para Vídeo transforma seu texto em um diálogo envolvente, estabelecendo a base para seus vídeos de integração.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Modelo
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca, em seguida, selecione um modelo profissional para corresponder ao seu processo de integração de funcionários ou admissão de clientes. Isso permite a criação rápida de vídeos de IA.
3
Step 3
Aplique Marca e Voz
Personalize seus vídeos de treinamento aplicando o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles de marca. Melhore a clareza com narrações geradas por IA, garantindo um tom consistente e profissional para seu treinamento de equipe.
4
Step 4
Exporte e Implante
Uma vez finalizado, exporte facilmente seus vídeos de treinamento de integração de alta qualidade, utilizando nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para se adequar a várias plataformas. Implante-os em seus canais para integrar novos funcionários de forma eficiente ou otimizar seu processo de admissão de clientes.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos para Treinamento

Simplifique tópicos intrincados, como os da área de saúde, para produzir vídeos de integração e educacionais claros e eficazes para os alunos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA para treinamento?

A HeyGen atua como um gerador de vídeos de IA avançado, permitindo que os usuários transformem texto em vídeos de IA profissionais rapidamente. Sua plataforma intuitiva e ferramentas de IA sofisticadas simplificam todo o processo de criação de vídeos de IA, tornando-o ideal para treinamento de funcionários e integração de colaboradores.

A HeyGen pode utilizar avatares de IA para gerar conteúdo de treinamento multilíngue?

Sim, a HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento envolventes usando avatares de IA realistas. Com capacidades poderosas de Texto para Vídeo e suporte multilíngue abrangente, a HeyGen garante que seus vídeos de treinamento ressoem com um público global diversificado.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para estruturar cursos de vídeo de IA de forma eficiente?

A HeyGen fornece ferramentas robustas de IA, incluindo modelos e cenas personalizáveis, para ajudar os usuários a criar cursos com facilidade. Esses recursos, combinados com a funcionalidade de arrastar e soltar, permitem o desenvolvimento rápido de conteúdo abrangente do Criador de Cursos de Vídeo de IA, perfeito para treinamento detalhado de funcionários.

A HeyGen oferece recursos para criar vídeos de coleta de requisitos com marca?

A HeyGen simplifica o processo de admissão de clientes, permitindo a produção rápida de vídeos de admissão de alta qualidade. Seus controles de marca permitem que você incorpore perfeitamente seu logotipo e cores, garantindo que todo o conteúdo do Modelo de Vídeos de Coleta de Requisitos esteja perfeitamente alinhado com a identidade corporativa.

