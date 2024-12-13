Crie um vídeo informativo conciso de 30 segundos para potenciais clientes que buscam conhecimento básico sobre seguros, utilizando os recursos de texto para vídeo e geração de narração da HeyGen para explicar "O que é seguro de responsabilidade civil?" em um estilo de áudio amigável e informativo com visuais limpos e explicativos, aproveitando o poder de um gerador de vídeos de seguros para vendas eficazes de seguros.

Gerar Vídeo