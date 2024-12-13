Gerador de Vídeos de Treinamento em Seguros: Aumente o Aprendizado dos Funcionários

Crie rapidamente vídeos de treinamento em seguros envolventes. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para experiências de aprendizado realistas e eficazes.

Imagine criar um vídeo promocional de 30 segundos para o lançamento de um novo produto, direcionado a proprietários de pequenas empresas. O estilo visual é vibrante e dinâmico, acompanhado por música animada, tudo gerado sem esforço usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar suas ideias em uma criação de vídeo impressionante com IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para treinadores corporativos e departamentos de RH, crie um vídeo de treinamento de 45 segundos sobre as melhores práticas para o trabalho remoto. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e claro, apresentando um avatar de IA amigável para entregar informações-chave, demonstrando como avatares de IA aprimoram seus vídeos de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos projetado para criadores de conteúdo, apresentando uma ideia complexa de forma simples. Utilize um estilo criativo e visualmente rico com cenas diversificadas e música de fundo inspiradora, aproveitando os extensos Modelos & cenas da HeyGen para otimizar a criação de seu conteúdo de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um anúncio atraente de 30 segundos para empreendedores sobre uma atualização de software iminente. O vídeo deve ter um estilo visual limpo e inspirador com uma mensagem direta e impactante, impulsionado pela geração de Narração da HeyGen para transformar sem esforço seu roteiro de Texto-para-vídeo em um som profissional para sua plataforma de vídeo com IA.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento em Seguros

Crie vídeos de treinamento em seguros profissionais e envolventes rapidamente com ferramentas impulsionadas por IA, otimizando seu processo de criação de conteúdo do roteiro à tela.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Selecione um Modelo
Comece escrevendo seu conteúdo de treinamento diretamente ou escolhendo de uma biblioteca de modelos profissionalmente projetados. Isso estabelece a base para seu vídeo de treinamento em seguros, garantindo estrutura e clareza.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Visuais
Dê vida ao seu roteiro selecionando um avatar de IA para apresentar suas informações. Melhore o apelo visual do seu vídeo de treinamento adicionando fundos e mídias relevantes da extensa biblioteca.
3
Step 3
Adicione Narração e Refine o Conteúdo
Gere fala com som natural para seu avatar usando capacidades avançadas de Texto para Fala. Revise e edite seu vídeo, adicionando legendas ou subtítulos para acessibilidade e clareza, garantindo que sua mensagem seja perfeitamente entregue.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Treinamento
Uma vez que seu vídeo de treinamento em seguros esteja completo, exporte-o facilmente no formato e proporção desejados. Isso permite que você compartilhe sem esforço seu conteúdo de treinamento de alta qualidade em várias plataformas, engajando seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos de Seguros

.

Use vídeos com IA para desmembrar políticas de seguros complexas e regulamentações do setor em vídeos explicativos claros e fáceis de entender para um aprendizado eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar meu processo de criação de vídeos com IA?

A HeyGen permite que você transforme roteiros em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares de IA avançados e uma poderosa plataforma de texto-para-vídeo. Isso possibilita a produção rápida de vídeos de qualidade profissional sem edição complexa.

A HeyGen oferece personagens personalizáveis e modelos criativos?

Com certeza! A HeyGen fornece uma biblioteca diversificada de personagens personalizáveis e modelos profissionais para iniciar seus projetos. Você também pode gerar narrações com som natural para combinar perfeitamente com o tom e a mensagem desejados.

Que tipos de conteúdo de vídeo posso criar com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode facilmente produzir uma ampla gama de conteúdos de vídeo, incluindo vídeos explicativos envolventes, vídeos promocionais impactantes e vídeos de depoimentos autênticos. Suas ferramentas com IA simplificam todo o processo de criação de conteúdo de vídeo.

Quão rapidamente posso passar de um roteiro para um vídeo de IA finalizado?

A HeyGen simplifica o fluxo de trabalho de texto-para-vídeo, permitindo que você transforme seu roteiro em um vídeo de IA polido em minutos. Nossa plataforma intuitiva e avatares de IA aceleram significativamente a criação de conteúdo de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo