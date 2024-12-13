Crie um vídeo explicativo de 45 segundos destinado a novos segurados, destacando claramente os benefícios da cobertura selecionada e os passos para registrar uma reclamação. O estilo visual deve ser amigável e profissional, utilizando gráficos animados para simplificar explicações complexas de políticas, enquanto o áudio permanece calmo e informativo. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações, promovendo confiança e engajamento personalizado com o cliente desde o início.

