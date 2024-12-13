Crie um vídeo de 45 segundos de integração personalizada para novos segurados, apresentando um avatar de IA envolvente que os recepciona à família e explica os passos iniciais. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, usando cores suaves e gráficos amigáveis, complementados por uma narração tranquilizadora. Utilize os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para oferecer uma experiência superior ao cliente.

Gerar Vídeo