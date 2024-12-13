Impulsione o Treinamento com Nosso Criador de Vídeos de Caminhos de Conhecimento em Seguros

Simplifique tópicos complexos de seguros e melhore o treinamento com avatares de AI cativantes, perfeitos para insights educacionais.

377/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento interno de 90 segundos voltado para profissionais de seguros recém-recrutados, ilustrando os passos críticos da consulta com o cliente. O vídeo deve apresentar uma estética visual profissional e limpa com gráficos claros na tela e uma voz autoritária, mas encorajadora, construído de forma eficiente usando a funcionalidade de texto para vídeo a partir de script e modelos personalizáveis para uma marca consistente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação com o cliente de 45 segundos para segurados existentes, simplificando o processo de abertura de um sinistro após um incidente menor. Este vídeo precisa de um estilo visual calmo e passo a passo, música de fundo suave e legendas fáceis de ler para garantir acessibilidade, aprimorado por imagens relevantes de um recurso de biblioteca de mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos direcionado a agências de seguros, mostrando como um Criador de Vídeos de Seguro com AI pode otimizar a criação de conteúdo. Este vídeo deve ser rápido, moderno e visualmente impactante com uma trilha sonora animada, otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, aproveitando modelos e cenas pré-desenhados para desenvolvimento rápido.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Caminhos de Conhecimento em Seguros

Transforme facilmente conceitos complexos de seguros em vídeos envolventes, impulsionados por AI, simplificando o treinamento e melhorando a compreensão do cliente.

1
Step 1
Cole Seu Script de Seguro
Insira seu conhecimento detalhado de seguros na funcionalidade de texto para vídeo a partir de script para formar instantaneamente a base do seu vídeo, transformando texto em cenas dinâmicas.
2
Step 2
Selecione um Avatar de AI
Escolha entre diversos avatares de AI para representar sua marca e entregar conteúdo educacional com uma presença profissional e envolvente na tela.
3
Step 3
Aplique Controles de Marca
Integre o logotipo, cores e outros visuais da sua empresa usando os controles de marca para manter a consistência e o profissionalismo em toda a sua comunicação de seguros.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo Explicativo
Utilize a geração avançada de narrações para áudio claro e natural, depois finalize e exporte seu vídeo explicativo polido para compartilhar valiosos insights de seguros.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Conceitos Complexos de Seguros

.

Traduza políticas e procedimentos de seguros intrincados em vídeos explicativos claros e compreensíveis para melhor compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar profissionais de seguros a criar vídeos explicativos envolventes?

O HeyGen capacita profissionais de seguros a produzir facilmente vídeos explicativos envolventes para insights educacionais e comunicação com o cliente. Com avatares de AI, funcionalidade de texto para vídeo a partir de script e modelos personalizáveis, você pode criar vídeos explicativos animados profissionais que simplificam caminhos complexos de conhecimento em seguros.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos com AI eficiente para treinamento em seguros?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento e integração com sua interface intuitiva de arrastar e soltar e capacidades de texto para vídeo. Você pode gerar narrações profissionais e utilizar uma vasta biblioteca de mídia para produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade, tornando-o um criador de vídeos com AI ideal.

O HeyGen pode suportar a marcação de conteúdo de vídeo relacionado a seguros?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa diretamente em seus projetos de criador de vídeos de seguros. Isso garante que toda a sua comunicação com o cliente e vídeos de treinamento e integração mantenham uma aparência consistente e profissional para seus profissionais de seguros.

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos a partir de scripts?

O HeyGen simplifica o texto para vídeo a partir de script permitindo que você insira seu conteúdo escrito e escolha entre diversos avatares de AI. A plataforma gera automaticamente narrações naturais para suas explicações de caminhos de conhecimento em seguros ou processos de sinistros, tornando a produção de vídeos sem esforço.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo