Crie um vídeo explicativo envolvente de 1 minuto direcionado a novos segurados, simplificando visualmente políticas de seguro complexas. Utilize os avatares de IA da HeyGen e a geração precisa de narração para entregar um estilo de áudio amigável e informativo, tornando informações complexas mais acessíveis e ajudando os usuários a simplificar o aprendizado sobre suas coberturas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo de treinamento profissional de 90 segundos para a equipe de uma agência de seguros, demonstrando como usar um novo sistema de processamento de sinistros. Empregue a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro, aproveitando vários modelos e cenas para uma estética visual moderna e elegante e um estilo de áudio envolvente e claro, mostrando a eficiência da geração de vídeo de ponta a ponta para treinamento técnico.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos para redes sociais para equipes de marketing de seguros, promovendo um novo produto de seguro automotivo. Alcance um estilo de áudio animado e conciso usando HeyGen, garantindo ampla compatibilidade de plataforma com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, e melhorando a acessibilidade com legendas automáticas, provando ser uma maneira econômica de alcançar um público amplo.
Produza um vídeo explicativo educacional de 2 minutos voltado para clientes potenciais interessados em seguro de vida, detalhando os benefícios e opções da apólice. Estruture o conteúdo com um estilo de áudio confiável e tranquilizador, integrando visuais de alta qualidade da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, e usando avatares de IA para apresentar informações complexas de forma clara e autoritativa sobre diferentes apólices de seguro.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos de Seguros

Crie vídeos explicativos de seguros envolventes com facilidade, aproveitando ferramentas alimentadas por IA para simplificar informações complexas para seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece redigindo ou colando seu roteiro. O recurso de texto para vídeo da nossa plataforma transforma seu conteúdo escrito na base para uma narrativa visual dinâmica, permitindo uma criação eficiente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Enriqueça sua mensagem selecionando entre uma variedade de avatares de IA. Esses apresentadores digitais adicionam um toque profissional ao seu vídeo, envolvendo os espectadores sem a necessidade de filmagem tradicional.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Integre a identidade da sua marca utilizando controles abrangentes de marca. Adicione facilmente seu logotipo, cores personalizadas e fontes para garantir uma aparência consistente e profissional em todo o seu vídeo.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Aproveite nossa plataforma para geração de vídeo de ponta a ponta, desde o conceito inicial até a exportação final. Otimize facilmente seu vídeo com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, tornando-o pronto para qualquer plataforma ou público.

Crie Vídeos Explicativos Envolventes para Redes Sociais

Crie Vídeos Explicativos Envolventes para Redes Sociais

Gere rapidamente vídeos explicativos curtos e cativantes para redes sociais, simplificando conceitos de seguros e alcançando um público mais amplo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos explicativos de seguros?

A HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA intuitiva que torna a criação de vídeos explicativos de seguros profissionais simples, mesmo para usuários sem experiência prévia. Nossa plataforma simplifica todo o processo de produção de vídeo, permitindo que você comunique efetivamente políticas de seguro complexas.

Quais tecnologias avançadas de IA alimentam a geração de vídeos na HeyGen?

A HeyGen utiliza avatares de IA sofisticados e um poderoso motor de texto para vídeo para transformar roteiros em conteúdo de vídeo envolvente. Esta plataforma de vídeo de IA também inclui capacidades avançadas de geração de narração, garantindo áudio de alta qualidade e profissional para seus vídeos.

A HeyGen oferece recursos para manter a consistência da marca em vídeos relacionados a seguros?

Sim, a HeyGen fornece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore facilmente o logotipo, cores e fontes da sua empresa em todos os seus vídeos. Utilize nossos modelos extensivos para garantir que cada vídeo explicativo de seguro esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

A HeyGen é fácil de usar para produzir vídeos de alta qualidade sem expertise técnica?

Absolutamente, a HeyGen possui uma interface de arrastar e soltar fácil de usar, projetada para que qualquer pessoa possa criar vídeos profissionais sem necessidade de experiência. Nossas ferramentas de geração de vídeo de ponta a ponta, incluindo legendas automáticas, capacitam você a produzir conteúdo polido sem esforço.

