Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 1,5 minuto para gerentes de marketing de seguros e equipes de vendas, destacando o poder das "campanhas de vídeo personalizadas" para "aumentar as vendas". O estilo visual e de áudio deve ser moderno e amigável, usando avatares de IA diversos interagindo em vários cenários para transmitir toques pessoais, com uma trilha sonora animada e dinâmica. Destaque os "Avatares de IA" e "Modelos e cenas" do HeyGen para produzir rapidamente conteúdo variado para diferentes segmentos de clientes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 2 minutos voltado para reguladores de sinistros de seguros e gerentes de operações, detalhando o processo simplificado de "processamento digital de sinistros" e como a "automação de vídeo" aumenta a eficiência. O estilo visual deve ser informativo e instrucional, utilizando diagramas animados, gravações de tela de interfaces de plataforma e uma narração calma e tranquilizadora. Enfatize o benefício de incluir "Legendas" para acessibilidade e aproveite o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para ativos visuais relevantes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo curto e energético de 45 segundos para gerentes de mídias sociais e equipes de comunicação interna dentro de empresas de seguros, demonstrando como criar rapidamente "conteúdo de mídia social para seguros" e "vídeos de seguros" em geral. O estilo visual deve ser dinâmico e vibrante, apresentando cortes rápidos, sobreposições de texto animadas e uma trilha sonora de fundo animada, garantindo que esteja otimizado para plataformas de formato curto. Mostre o "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen para prontidão multiplataforma e sua funcionalidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" para geração rápida de conteúdo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Análise de Seguros

Simplifique a criação de vídeos de análise de seguros envolventes com IA. Transforme facilmente dados complexos em conteúdo visual atraente, melhorando a compreensão do cliente e impulsionando sua estratégia de comunicação.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Comece selecionando de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionalmente projetados, adaptados para vários cenários de análise de seguros. Alternativamente, comece do zero para ter controle criativo total sobre o layout do seu projeto.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Cole seu roteiro de análise de seguros, e a IA do HeyGen o converterá em uma narrativa dinâmica. Em seguida, selecione um avatar de IA profissional para apresentar suas descobertas, adicionando um toque humano sem filmagem.
3
Step 3
Gere e Refine
Gere automaticamente narrações de alta qualidade a partir do seu roteiro em vários idiomas e sotaques. Utilize o editor de vídeo para incorporar gráficos, tabelas e controles de branding para garantir precisão e profissionalismo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de análise de seguros revisando todos os elementos. Uma vez satisfeito, exporte vídeos em várias resoluções e proporções, prontos para compartilhamento em redes sociais, apresentações ou portais de clientes.

Mostre Histórias de Sucesso em Seguros com IA

Desenvolva depoimentos em vídeo poderosos e estudos de caso, construindo confiança e demonstrando valor para clientes potenciais.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de IA para empresas?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar texto em vídeos profissionais, oferecendo uma criação de vídeos de IA sem complicações. Os usuários podem escolher entre diversos avatares de IA e utilizar as capacidades de texto para vídeo para uma geração de vídeos eficiente e completa.

O HeyGen pode ser integrado aos fluxos de trabalho e sistemas empresariais existentes?

Sim, o HeyGen é projetado para automação robusta de vídeos, integrando-se perfeitamente aos seus fluxos de trabalho empresariais atuais. Nossa plataforma oferece integrações de CRM e acesso a API, permitindo que você incorpore a criação de vídeos de IA diretamente em seus sistemas de vendas e marketing existentes.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos gerados por IA?

O HeyGen oferece ampla personalização através de seu editor de vídeo intuitivo, incluindo controles de branding para corresponder à identidade corporativa. Você pode personalizar vídeos com vários modelos, adicionar narrações profissionais e incluir legendas geradas automaticamente para máximo impacto.

Com que rapidez posso gerar vídeos usando a plataforma do HeyGen?

A tecnologia de texto para vídeo do HeyGen acelera significativamente a criação de vídeos de IA, permitindo que você gere e exporte vídeos rapidamente. Você pode produzir conteúdo de alta qualidade em minutos, agilizando seu processo de produção de vídeos de forma eficiente.

