Crie um vídeo de treinamento técnico de 1 minuto para equipes de L&D que estão integrando novos engenheiros de software usando um gerador de vídeo com instrutor. O vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional explicando princípios complexos de codificação de maneira clara e concisa, utilizando um estilo visual moderno, apoiado por diagramas, e um tom de áudio autoritário, tudo gerado de forma eficiente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen.

Gerar Vídeo