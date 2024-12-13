Gerador de Vídeo com Instrutor: Crie Vídeos de Treinamento Envolventes Rápido

Transforme roteiros em vídeos de treinamento impactantes para equipes de L&D, otimizando a integração de funcionários e conformidade com uma poderosa geração de texto para vídeo.

Crie um vídeo de treinamento técnico de 1 minuto para equipes de L&D que estão integrando novos engenheiros de software usando um gerador de vídeo com instrutor. O vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional explicando princípios complexos de codificação de maneira clara e concisa, utilizando um estilo visual moderno, apoiado por diagramas, e um tom de áudio autoritário, tudo gerado de forma eficiente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial de 90 segundos com um gerador de vídeo de instrutor para a equipe de suporte de TI, demonstrando uma nova atualização do sistema. Este vídeo precisa de uma apresentação visual limpa e passo a passo, com um gerador de voz de IA fornecendo instruções precisas e calmas, complementadas por legendas para garantir clareza para todos os espectadores, aproveitando a robusta geração de narração da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Imagine que você precisa de um vídeo de marketing de 45 segundos para apresentar um novo recurso de produto. Direcione gerentes de produto e equipes de vendas com um estilo visual vibrante e alinhado à marca e um tom de áudio energético e informativo. Mostre como é fácil personalizar seu vídeo usando os templates e cenas da HeyGen e incorporando elementos de sua biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Construa um vídeo de treinamento de conformidade de 2 minutos cobrindo regulamentos de privacidade de dados para todos os funcionários. O vídeo deve apresentar um avatar de IA confiável entregando o conteúdo em um estilo visual e de áudio formal e direto, garantindo uma entrega profissional e fácil compreensão, com legendas profissionais geradas pela HeyGen para acessibilidade.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo com Instrutor

Gere vídeos de treinamento envolventes e profissionais sem esforço com avatares de IA, transformando seus roteiros de texto em conteúdo instrutivo cativante.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece inserindo ou colando seu conteúdo de treinamento diretamente no editor de texto. Nosso gerador de texto para vídeo converterá suas palavras em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para ser seu instrutor na tela. Esses avatares de IA realistas dão vida ao seu roteiro com movimentos e expressões naturais.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Enriqueça seu vídeo com fundos personalizados, música e legendas automáticas. Utilize nossas ferramentas intuitivas para marcar seu conteúdo e garantir acessibilidade para todos os aprendizes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo com instrutor esteja perfeito, exporte-o no formato de proporção desejado e compartilhe facilmente em suas plataformas de aprendizado ou com suas equipes de L&D.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Educação Complexa

Esclareça assuntos complexos como tópicos médicos para elevar a educação especializada.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos a partir de texto?

A HeyGen opera como um poderoso "gerador de texto para vídeo", permitindo que os usuários transformem roteiros em conteúdo envolvente sem esforço. Aproveitando "avatares de IA" avançados e um sofisticado "gerador de voz de IA", elimina a necessidade de filmagens complexas, tornando-se um líder como "gerador de vídeo de IA" para várias aplicações.

A HeyGen pode ser utilizada efetivamente para produzir vídeos de treinamento de alta qualidade?

Absolutamente. A HeyGen é um "gerador de vídeo com instrutor" ideal para criar "vídeos de treinamento" profissionais, atendendo às necessidades de "equipes de L&D" para "Integração de Funcionários" e "Treinamento de Conformidade". Sua plataforma intuitiva ajuda você a "criar vídeos de treinamento" de forma eficiente, garantindo uma mensagem clara e consistente.

Quais opções de personalização e branding a HeyGen oferece para conteúdo de vídeo?

A HeyGen oferece ferramentas extensivas para "personalizar seu vídeo" com elementos específicos da marca, incluindo logotipos e cores. Os usuários podem selecionar entre vários "templates" e utilizar robustas "ferramentas de edição de vídeo", além de recursos como "legendas automáticas" e "suporte multilíngue", para alinhar perfeitamente os vídeos com a identidade da marca.

Como os usuários podem compartilhar e exportar seus vídeos finalizados criados com a HeyGen?

A HeyGen simplifica o processo para "compartilhar e exportar" seus vídeos concluídos, oferecendo opções flexíveis para se adequar a várias plataformas. A plataforma suporta "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto", garantindo que seu conteúdo seja otimizado para distribuição em diferentes canais.

