Desbloqueie a Eficiência no Treinamento com Nosso Gerador de Treinamento para Instrutores

Gere cursos online profissionais e simplifique a criação de materiais de treinamento. Utilize avatares de IA para oferecer instruções envolventes e escaláveis.

Crie um vídeo de 1 minuto direcionado a Gerentes de L&D corporativos, mostrando como um "gerador de treinamento para instrutores" dentro de uma "plataforma de treinamento com IA" simplifica a criação de conteúdo instrucional envolvente. O estilo visual deve ser profissional e limpo, apresentando diagramas animados e transições suaves, acompanhado por uma narração calma e autoritária. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar texto bruto em cenas dinâmicas com "avatares de IA" explicando tópicos complexos, destacando os ganhos de eficiência no treinamento de novos instrutores.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional vibrante de 1,5 minuto voltado para proprietários de pequenas empresas com dificuldades na integração de funcionários, ilustrando como um "criador de cursos com IA" atua como um "gerador de treinamento de funcionários" para sua equipe. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e animado, incorporando diversas filmagens de arquivo e gráficos, acompanhado por uma voz amigável e energética. Aproveite os "Modelos e cenas" da HeyGen para uma configuração rápida e eficiente "Geração de narração" para dar vida aos módulos de treinamento, enfatizando a facilidade de uso e o impacto imediato no desenvolvimento de habilidades dos funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional detalhado de 2 minutos para especialistas em tecnologia educacional, demonstrando as capacidades técnicas de um "gerador de currículo com IA" integrado em "software de treinamento virtual". A apresentação visual deve ser ilustrativa e orientada por dados, usando gravações de tela e sobreposições técnicas, complementada por uma voz precisa e explicativa. Integre as "Legendas" da HeyGen para acessibilidade e enriqueça o conteúdo com exemplos relevantes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para delinear claramente o fluxo de trabalho de desenvolvimento de currículo e opções avançadas de personalização.
Prompt de Exemplo 3
Crie um tutorial conciso de 1 minuto para equipes de marketing de produtos, mostrando como criar rapidamente "cursos online" impactantes para "educação de clientes". Empregue um estilo visual dinâmico e elegante, com cortes rápidos e elementos de marca, com uma voz entusiástica e persuasiva. Este vídeo deve utilizar os "avatares de IA" da HeyGen para transmitir mensagens-chave e demonstrar a entrega versátil de conteúdo através de "Redimensionamento e exportação de proporção", garantindo que o conteúdo do curso seja otimizado para várias plataformas e envolvente para clientes aprendendo sobre novos produtos ou recursos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Treinamento para Instrutores

Transforme seus materiais de treinamento em lições de vídeo envolventes para instrutores de forma rápida e eficiente, aproveitando a IA para simplificar o processo de criação.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento para instrutores. A capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen converterá seu material escrito em um vídeo dinâmico, servindo como seu "criador de cursos com IA".
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de Instrutor de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para atuar como seu instrutor virtual. Isso dá vida aos seus "materiais de treinamento" e personaliza a experiência de aprendizagem.
3
Step 3
Gere Narrações Profissionais
Enriqueça seu vídeo com áudio de alta qualidade usando a Geração de narração. Isso garante uma entrega clara e consistente, tornando seu "gerador de treinamento para instrutores" verdadeiramente abrangente.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte
Aplique o estilo único da sua marca com Controles de branding aos seus módulos de "e-learning" gerados, garantindo uma aparência consistente e profissional antes de exportar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Assuntos Complexos

Transforme conceitos intrincados em experiências de software de treinamento virtual facilmente compreensíveis e envolventes com vídeo de IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen funciona como uma plataforma de treinamento com IA?

A HeyGen utiliza IA avançada para transformar roteiros em conteúdo envolvente de "Texto para vídeo", utilizando "avatares de IA" realistas e "Geração de narração" natural. Isso a torna uma plataforma de treinamento com IA eficiente para criar "cursos online" dinâmicos e vídeos de "gerador de treinamento de funcionários" sem produção complexa.

A HeyGen pode criar materiais de treinamento interativos?

Sim, a HeyGen capacita os usuários a se tornarem "criadores de cursos com IA" eficazes, gerando "materiais de treinamento" de alta qualidade sem esforço. Embora a HeyGen se concentre na geração de vídeos, o resultado em vídeo pode ser integrado perfeitamente em plataformas de aprendizagem que suportam componentes de "conteúdo interativo".

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para personalizar instrutores virtuais?

A HeyGen oferece capacidades robustas para personalizar "avatares de IA" que servem como instrutores virtuais, tornando-se um poderoso "software de treinamento virtual". Os usuários podem selecionar entre vários "avatares de IA" e aproveitar o "Texto para vídeo" para dar vida ao conteúdo do "gerador de treinamento para instrutores" com vozes e aparências personalizadas.

A HeyGen suporta branding corporativo para vídeos de treinamento?

Absolutamente. A HeyGen inclui "controles de branding" abrangentes, como logotipos e cores personalizados, garantindo que todos os vídeos de "treinamento corporativo" e "e-learning" estejam alinhados com a identidade da sua marca. Isso permite que as empresas mantenham uma aparência profissional consistente em todos os seus "cursos online".

