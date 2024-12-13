Crie um vídeo de 1 minuto direcionado a Gerentes de L&D corporativos, mostrando como um "gerador de treinamento para instrutores" dentro de uma "plataforma de treinamento com IA" simplifica a criação de conteúdo instrucional envolvente. O estilo visual deve ser profissional e limpo, apresentando diagramas animados e transições suaves, acompanhado por uma narração calma e autoritária. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar texto bruto em cenas dinâmicas com "avatares de IA" explicando tópicos complexos, destacando os ganhos de eficiência no treinamento de novos instrutores.

