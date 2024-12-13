Criador de Vídeos com Instrutor: Crie Treinamentos Envolventes Facilmente

Transforme seus roteiros em vídeos educacionais dinâmicos sem esforço usando os poderosos avatares de IA do HeyGen para todas as suas necessidades de treinamento.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Mostre em um vídeo de 90 segundos como as equipes de L&D podem criar vídeos de treinamento técnico de forma eficiente, aproveitando o recurso robusto de Legendas do HeyGen para acessibilidade e clareza. O estilo visual deve ser demonstrativo, com capturas de tela claras e sobreposições de texto concisas, complementadas por uma narração precisa e explicativa que garante que detalhes técnicos críticos sejam facilmente compreendidos pelo público.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 2 minutos voltado para criadores de cursos online que buscam expandir seu alcance global, destacando a facilidade de gerar vídeos multilíngues através da avançada geração de Narração do HeyGen. O vídeo deve apresentar visuais envolventes e inclusivos globalmente e tons de narração variados, mostrando transições de idioma suaves para demonstrar o amplo suporte da plataforma para públicos diversos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo atraente de 45 segundos para criadores de conteúdo educacional, ilustrando como um criador de vídeos educacionais pode rapidamente produzir conteúdo visualmente rico usando o extenso suporte de Biblioteca de Mídia/estoque e Modelos & cenas flexíveis do HeyGen. O estilo visual deve ser dinâmico, com cortes rápidos e diversas filmagens de estoque, apoiado por uma trilha de áudio animada e informativa que transmite eficiência e liberdade criativa ao público.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos com Instrutor

Transforme seu conteúdo instrucional em lições de vídeo envolventes com avatares de IA, visuais dinâmicos e produção perfeita, tornando o aprendizado acessível e impactante.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando o conteúdo da sua lição. Insira seus pontos de ensino e explicações, e nossa plataforma converterá seu texto em um roteiro de vídeo dinâmico usando IA avançada de Texto-para-vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Instrutor de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA realistas para servir como seu instrutor na tela. Esses avatares de IA entregarão sua lição, garantindo uma presença profissional e envolvente para seus vídeos de treinamento.
3
Step 3
Adicione Melhorias Visuais
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes. Integre imagens, vídeos e músicas de nossa extensa Biblioteca de Mídia/estoque, ou faça upload de seus próprios recursos para ilustrar seus conceitos claramente.
4
Step 4
Aplique Branding & Exporte
Personalize seu vídeo com o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles intuitivos de Branding. Uma vez finalizado, exporte seu vídeo de alta qualidade com instrutor, pronto para qualquer plataforma LMS ou compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conteúdo Educacional Complexo

.

Transforme assuntos complexos em lições de vídeo facilmente digeríveis e envolventes, melhorando a compreensão e os resultados educacionais para os alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode apoiar a criação de conteúdo educacional envolvente?

O HeyGen capacita criadores de cursos online e equipes de L&D a produzir vídeos de treinamento de alta qualidade e conteúdo de criador de vídeos educacionais usando avatares de IA e tecnologia avançada de texto para vídeo de IA. Isso permite uma gravação e entrega de lições eficientes, tornando-o um criador de vídeos com instrutor ideal.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para gerar avatares e vozes de IA?

O HeyGen fornece avatares de IA robustos que podem entregar seu roteiro com geração de narração natural, transformando texto em vídeo com facilidade. Os usuários podem selecionar entre uma ampla gama de avatares e vozes de IA, garantindo uma apresentação profissional para qualquer vídeo educacional ou de treinamento.

Como o HeyGen facilita a edição e produção de vídeos eficientes para equipes de L&D?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos para equipes de L&D com recursos de software de edição de vídeo fáceis de usar, incluindo modelos e um suporte abrangente de biblioteca de mídia/estoque. Isso permite a criação rápida de vídeos de treinamento polidos, permitindo que as equipes se concentrem no conteúdo em vez de na produção complexa.

O HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues para um público global?

Sim, o HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues através de capacidades avançadas de geração de narração e legendas automáticas. Isso permite que criadores de cursos alcancem efetivamente um público global diversificado com conteúdo educacional localizado.

