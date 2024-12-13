Criador de Vídeos de Treinamento Conduzido por Instrutor para Cursos Envolventes

Crie vídeos de treinamento profissionais para equipes de L&D instantaneamente com poderosos avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos para equipes de L&D, demonstrando um novo recurso no seu sistema CRM interno. O estilo visual deve ser uma gravação de tela clara com destaques proeminentes, complementada por uma narração precisa e legendas essenciais para acessibilidade. Utilize a geração de narração da HeyGen para articular claramente cada etapa, tornando o treinamento técnico facilmente digerível para todos os membros da equipe.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional vibrante de 30 segundos destinado a engajar os funcionários com uma próxima sessão de treinamento conduzida por instrutor. O vídeo deve empregar transições dinâmicas e filmagens profissionais de banco de imagens da biblioteca de mídia da HeyGen, com uma trilha sonora animada e motivacional. O objetivo é criar entusiasmo em torno dos vídeos de treinamento, usando Templates e cenas profissionalmente projetados para capturar a atenção de forma rápida e eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo nítido de 50 segundos para colegas da indústria, compartilhando uma dica rápida sobre as melhores práticas de gerenciamento de projetos. A apresentação visual deve ser moderna e no estilo de infográfico com sobreposições de texto claras, acompanhada por uma voz de IA confiante e articulada entregando o conteúdo. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar seu conselho escrito em uma peça de compartilhamento de conhecimento polida e impactante.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento Conduzido por Instrutor

Transforme facilmente seu conteúdo de treinamento em vídeos dinâmicos e envolventes conduzidos por instrutor com IA, simplificando sua produção de vídeos educacionais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo ou carregando seu conteúdo de treinamento. Nossa plataforma usa Texto-para-vídeo a partir do roteiro para converter seu texto em um vídeo dinâmico, pronto para um instrutor de IA.
2
Step 2
Selecione Seu Instrutor de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar seu instrutor. Personalize sua aparência e voz para combinar com sua marca e estilo de treinamento, tornando seu conteúdo educacional envolvente.
3
Step 3
Adicione Visuais e Áudio
Enriqueça seu vídeo de treinamento com visuais relevantes e uma geração de narração profissional. Você também pode adicionar música de fundo e incluir legendas para maior acessibilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Quando seu vídeo de treinamento conduzido por instrutor estiver perfeito, exporte-o facilmente em vários formatos de proporção e resoluções. Compartilhe seus vídeos de treinamento de alta qualidade em todas as suas plataformas de aprendizado.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Assuntos Complexos

Descomplique conceitos intrincados em treinamento técnico ou conteúdo educacional em vídeos fáceis de entender, tornando o aprendizado acessível e eficaz para todos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode elevar o engajamento visual do conteúdo educacional?

A HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento cativantes usando avatares de IA realistas e apresentações animadas, transformando o conteúdo educacional padrão em experiências de aprendizado dinâmicas. Aproveite nossos templates personalizáveis e o criador de personagens para elaborar vídeos explicativos visualmente impressionantes que realmente ressoam com seu público.

O que torna a HeyGen um eficiente criador de vídeos de treinamento conduzido por instrutor?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos de treinamento convertendo texto em vídeo rapidamente com narrações de IA e uma vasta biblioteca de templates profissionalmente projetados. Isso reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para criar vídeos instrucionais de alta qualidade, tornando-o uma ferramenta ideal de criação de vídeos para equipes de L&D.

Como a HeyGen apoia as equipes de L&D na criação de vídeos de treinamento multilíngues?

A HeyGen capacita as equipes de L&D a alcançar um público global com suas traduções avançadas de IA e opções multilíngues para narrações e legendas. Isso garante que seus vídeos de treinamento de funcionários e treinamento técnico sejam acessíveis e impactantes em todo o mundo, quebrando barreiras linguísticas para seu conteúdo educacional.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para vídeos de treinamento com marca?

A HeyGen oferece ampla personalização ao seu alcance, incluindo controles robustos de branding para incorporar perfeitamente seu logotipo, cores e sobreposições de texto diretamente nos vídeos de treinamento. Você também pode utilizar nossos templates e cenas profissionalmente projetados para manter a consistência da marca em todos os seus projetos de criador de vídeos educacionais.

