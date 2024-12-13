Gerador de Vídeos de Treinamento com Instrutor: Impulsione o Aprendizado

Transforme rapidamente seus roteiros em vídeos de treinamento profissionais e envolventes com a tecnologia de Texto-para-vídeo de ponta, perfeita para equipes de L&D.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional atraente de 45 segundos, projetado para educadores ou criadores de cursos online, demonstrando um conceito científico complexo. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, brilhante e instrucional, entregue com uma voz amigável e articulada. Utilize os extensos Modelos e cenas da HeyGen para estruturar o conteúdo sem esforço e adicione Legendas claras para melhorar a acessibilidade para diversos aprendizes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de integração de funcionários de 1 minuto, voltado para profissionais de RH e especialistas em integração, explicando atualizações de políticas da empresa. Este vídeo requer um estilo visual corporativo e tranquilizador, com ênfase na clareza e acessibilidade, complementado por uma voz calma e orientadora. Transforme recursos de texto existentes em uma experiência visual envolvente usando a funcionalidade de Texto-para-vídeo da HeyGen e personalize avatares de IA para representar sua marca com um visual polido.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos para gerentes de treinamento globais, demonstrando recursos de produtos em vários idiomas. O vídeo deve apresentar um estilo dinâmico, inclusivo e visualmente diverso, exibindo diferentes idiomas de forma fluida com uma narração energética e clara. Empregue os avançados avatares de IA da HeyGen e a poderosa geração de Narração para criar vídeos multilíngues sem esforço, garantindo qualidade consistente em todas as versões para um público mundial.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento com Instrutor

Transforme sem esforço seu conteúdo de treinamento em vídeos envolventes com instrutor usando a poderosa IA da HeyGen, projetada para equipes de L&D.

Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu material de treinamento ou um roteiro detalhado diretamente no editor da HeyGen. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro preparará seu conteúdo para um instrutor de IA.
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar seu instrutor. Este avatar entregará seu roteiro com expressões e gestos naturais, tornando seu conteúdo educacional envolvente.
Step 3
Adicione Personalização e Vozes
Enriqueça seu vídeo com música de fundo, visuais e personalize a voz do avatar. Você também pode gerar vídeos multilíngues para alcançar um público global com facilidade.
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de treinamento esteja completo, exporte-o facilmente no formato e resolução desejados. Você terá vídeos de treinamento profissionais prontos para qualquer plataforma, simplificando a transferência de conhecimento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos Educacionais Complexos

Transforme assuntos intrincados em lições em vídeo claras, digeríveis e envolventes, melhorando os resultados educacionais e simplificando vídeos de treinamento complexos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de Avatares de IA para vídeos de treinamento?

A HeyGen capacita os usuários a gerar facilmente Avatares de IA realistas que podem entregar conteúdo de vídeo de treinamento com instrutor diretamente do texto. Suas capacidades avançadas de Texto-para-vídeo simplificam o processo, transformando roteiros em vídeos educacionais profissionais sem produção complexa.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para melhorar a acessibilidade e integração de vídeos?

A HeyGen inclui recursos robustos como geração automática de legendas e geração avançada de narração para melhorar a acessibilidade para todos os aprendizes. Os vídeos criados com a HeyGen também podem ser integrados perfeitamente em várias plataformas LMS, simplificando a distribuição para integração de funcionários e outros programas de treinamento.

A HeyGen pode atender a diversas necessidades de conteúdo com seu criador de vídeos educacionais?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos personalizáveis e suporta vídeos multilíngues, tornando-se um criador de vídeos educacionais ideal para equipes de L&D. Essa flexibilidade permite a criação de conteúdo educacional envolvente e globalmente acessível com branding personalizado.

Como as equipes de L&D podem aproveitar a HeyGen para uma integração eficiente de funcionários?

A HeyGen fornece às equipes de L&D ferramentas poderosas para criar rapidamente conteúdo de integração de funcionários e educacional impactante. Com modelos personalizáveis e opções de branding personalizado, a HeyGen garante vídeos de treinamento consistentes e profissionais que são envolventes e eficientes.

