Crie um vídeo instrucional de 1 minuto para novos usuários, demonstrando o processo eficiente de gerar um "criador de vídeos de instruções" usando a geração de Voz do HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e passo a passo, apresentando capturas de tela claras e texto simples na tela, complementado por uma voz gerada por IA profissional e amigável. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para configurar rapidamente um guia polido e fácil de seguir.

