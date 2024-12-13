Gerador de Vídeos Instrucionais: Crie Guias Práticos com IA

Produza guias práticos e vídeos de treinamento de forma mais rápida. Utilize os avatares de IA da HeyGen para dar vida às suas instruções sem precisar filmar.

Produza um guia de 45 segundos demonstrando o processo de login em um novo portal online, voltado para usuários de primeira viagem. O vídeo deve adotar um estilo visual claro e passo a passo com capturas de tela envolventes, complementado por uma narração amigável e informativa de IA. Este vídeo instrucional utilizará o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para criar uma narração dinâmica junto a um avatar de IA útil.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos destacando os benefícios de um estilo de vida sustentável para um público geral interessado em temas ambientais. A estética visual deve ser vibrante e otimista, incorporando imagens de arquivo relevantes da biblioteca de mídia da HeyGen e música de fundo alegre. Utilize os 'Templates & cenas' da HeyGen para organizar o fluxo narrativo, criando um resultado impactante com o gerador de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento de 30 segundos sobre etiqueta de e-mail eficaz para novos contratados em um ambiente corporativo. O design visual deve ser profissional e conciso, apresentando um avatar de IA polido entregando pontos-chave, apoiado por legendas claras para compreensão universal. Esta peça concisa demonstra o poder de um gerador de vídeo de IA para produção rápida de material de treinamento.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial de 90 segundos explicando como realizar etapas básicas de solução de problemas em smartphones, direcionado a indivíduos menos familiarizados com tecnologia. O estilo do vídeo deve ser tranquilizador e fácil de seguir, exibindo demonstrações práticas com uma narração calma e orientadora de IA para cada etapa. Garanta que o resultado final seja adaptável para várias plataformas de mídia social utilizando a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen para este vídeo de instruções práticas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Instrucionais

Produza rapidamente vídeos instrucionais envolventes e informativos, guias práticos e conteúdo de treinamento com tecnologia de IA de ponta.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto ou roteiro. Nossa plataforma utiliza capacidades avançadas de Texto-para-vídeo para gerar instantaneamente conteúdo de vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para narrar suas instruções, trazendo uma presença profissional e consistente ao seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com elementos de nossa biblioteca de mídia e aplique seus controles de Branding para um visual polido e alinhado à marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo instrucional exportando-o em vários formatos de proporção, pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Educação em Saúde

.

Transforme informações médicas complexas em vídeos instrucionais claros e fáceis de entender para melhores resultados de aprendizado.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos instrucionais e guias práticos?

A HeyGen capacita os usuários a gerar facilmente vídeos instrucionais profissionais e guias práticos envolventes. Aproveite nosso avançado gerador de vídeo de IA, com avatares de IA realistas e narrações de IA, para transformar roteiros em material de treinamento claro e conciso para qualquer público.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeo de IA eficaz para material de treinamento?

A HeyGen se destaca como um gerador de vídeo de IA eficaz ao oferecer avatares de IA hiper-realistas e narrações de IA de alta qualidade. Isso permite que as empresas produzam vídeos de treinamento escaláveis e personalizados e documentos de integração sem a necessidade de recursos extensivos de produção.

Posso personalizar os vídeos de IA gerados pela HeyGen para minha marca e conteúdo específicos?

Absolutamente. A HeyGen oferece amplas opções de personalização através de seus diversos Templates e controles de Branding robustos, permitindo que você adapte cada vídeo de IA ao estilo único da sua marca. Ajuste facilmente tudo, desde avatares de IA até cenas e conteúdo de texto para vídeo.

Como a HeyGen apoia a criação e distribuição de SOPs e documentos de integração?

A HeyGen simplifica a criação de SOPs dinâmicos e documentos de integração envolventes através de sua plataforma intuitiva de texto para vídeo. Gere vídeos instrucionais claros com legendas automáticas, depois compartilhe e exporte facilmente em várias plataformas, melhorando a compreensão e eficiência da equipe.

