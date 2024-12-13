Produza um guia de 45 segundos demonstrando o processo de login em um novo portal online, voltado para usuários de primeira viagem. O vídeo deve adotar um estilo visual claro e passo a passo com capturas de tela envolventes, complementado por uma narração amigável e informativa de IA. Este vídeo instrucional utilizará o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para criar uma narração dinâmica junto a um avatar de IA útil.

Gerar Vídeo