Crie um vídeo instrutivo de 1 minuto demonstrando um novo recurso de software interno para novos membros da equipe e equipe de suporte de TI. O estilo visual deve ser limpo e profissional, focando em visuais claros passo a passo, acompanhado por uma narração autoritária de IA para guiar o espectador em cada ação, destacando a facilidade de geração de narração para guias técnicos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Produza um vídeo de treinamento dinâmico de 90 segundos para gerentes de departamento e treinadores de RH, ilustrando como aproveitar ferramentas de vídeo de IA de ponta para otimizar a integração. Este vídeo deve apresentar gráficos modernos e envolventes, transições de cena dinâmicas, música de fundo animada e um avatar de IA apresentador para transmitir os principais benefícios, destacando os avatares de IA da HeyGen e Modelos & cenas para criação rápida de conteúdo.
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 45 segundos para equipes multifuncionais e líderes de projeto, detalhando um novo fluxo de trabalho complexo da empresa. O vídeo deve adotar um estilo visual animado e vibrante, apresentando texto na tela para destacar pontos críticos, tudo apoiado por legendas nítidas para garantir acessibilidade e clareza para todos os espectadores, simplificando efetivamente informações complexas.
Crie um guia de vídeo abrangente de 2 minutos para a equipe do departamento de marketing e criadores de conteúdo, demonstrando todo o poder de um criador de vídeos versátil na produção de conteúdo promocional atraente. O vídeo deve exibir um estilo visual sofisticado e elegante, integrando diversos ativos de suporte de biblioteca de mídia/estoque e mostrando como transformar um roteiro em um vídeo completo usando capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, narrado com uma narração suave e profissional.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Instrutivos para Equipes

Produza facilmente vídeos instrutivos e de treinamento profissionais para sua equipe com ferramentas alimentadas por IA, simplificando a criação e melhorando os resultados de aprendizado.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando um modelo adaptável para acelerar a criação do seu vídeo, transformando suas ideias em conteúdo instrutivo envolvente sem esforço.
2
Step 2
Personalize com IA
Dê vida ao seu conteúdo escolhendo entre uma seleção diversificada de avatares de IA, tornando seus vídeos explicativos mais personalizados e envolventes para seu público.
3
Step 3
Refine e Marque
Aprimore a clareza e a consistência aplicando seus controles de Branding (logotipo, cores), garantindo que todos os vídeos de treinamento estejam perfeitamente alinhados com a identidade visual da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos instrutivos profissionais utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas, garantindo uma experiência de visualização ideal e fácil distribuição para sua equipe.

Produza Vídeos Explicativos Instrutivos Rápidos

Crie rapidamente vídeos instrutivos de forma curta e clipes explicativos para redes sociais ou comunicações internas.

Como a HeyGen utiliza IA para simplificar a criação de vídeos?

A HeyGen utiliza uma poderosa plataforma de IA generativa, permitindo que os usuários transformem roteiros em vídeos atraentes com avatares de IA e texto para fala realista de IA. Esta avançada ferramenta de vídeo de IA simplifica todo o processo de produção, do conceito ao resultado final.

A HeyGen facilita a colaboração em equipe para a criação de vídeos de treinamento?

Sim, a HeyGen é projetada como um criador de vídeos instrutivos para equipes, oferecendo recursos que suportam uma colaboração em equipe perfeita. As equipes podem trabalhar juntas de forma eficiente em projetos, compartilhando recursos e contribuindo para vídeos de treinamento de alta qualidade.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para edição de vídeo e acessibilidade?

A HeyGen oferece recursos técnicos robustos, incluindo legendas automáticas e autocaptions para maior acessibilidade, além de geração avançada de narração. Os usuários também podem aproveitar as capacidades do editor de vídeo da HeyGen para redimensionamento preciso de proporção de aspecto e diversas opções de exportação.

Como a HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em vídeos explicativos?

A HeyGen garante a consistência da marca por meio de kits de marca dedicados e modelos adaptáveis, permitindo que você aplique facilmente seu logotipo, cores e fontes em todos os seus vídeos explicativos. Isso ajuda a reforçar sua identidade de marca sem esforço em cada vídeo criado usando nosso criador de vídeos.

